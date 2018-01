Mensen klonen zou een onmenselijk idee zijn

Terwijl wetenschappelijk angehaucht Nederland zich deze week druk maakte over de verkiezing van Antonie van Leeuwenhoeks microscoopje (1670) tot Nationaal Pronkstuk, kloonden de Chinezen zomaar een aap. Op zich kunnen ze trots zijn op hun Zhong Zhong en Hua Hua, al keken de twee wel wat geschokken in alle camera's.



De onvermijdelijke vraag is nu wanneer de eerste gekloonde mens een feit kan zijn. Want het is niet langer óf, maar wanneer, zeggen cynici. De vraag lijkt mij vooral of ze wel beseffen wat ze zeggen.



In 1997 kloonden Britse wetenschappers cellen van de uier van een schaap en maakten Dolly, het eerste gekloonde schaap. Dat was wereldnieuws, science fiction was werkelijkheid geworden. Ook toen was de vraag wanneer, à la The Boys from Brazil, de mens aan de beurt zou zijn. En vooral of we dat moesten willen.

Het echte argument tegen het klonen van mensen is dat klonen een moorddadige technologie is, waarbij er vanalles en nog wat misgaat