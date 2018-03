Meisjes krijgen minder zakgeld dan jongens - Klopt dit wel?

Klopt het?

De zakgeldbedragen tussen álle kinderen liepen zo ver uiteen, dat de onzekerheidsmarges te groot zijn voor conclusies

Wanneer we het onderzoek opvragen bij Deloitte, benadrukt een woordvoerder dat conclusies over zakgeldverschillen niet van het bureau afkomstig zijn. Deloitte heeft de peilingresultaten aan het AD gestuurd, waarna de krant zelf de getallen eruit zou hebben gelicht.



De zakgeldkloof bestaat misschien niet eens in de peiling. Het verschil van 2 euro is een toevallige schommeling in de resultaten, volgens een berekening van Deloitte. In vaktaal: het was niet statistisch significant. Dat wil zeggen dat de zakgeldbedragen tussen álle kinderen zo ver uiteenliepen, dat de onzekerheidsmarges te groot zijn voor conclusies. En de meisjes liepen niet altijd achter: onder kinderen die zowel contant als digitaal zakgeld krijgen, zeiden meisjes juist méér geld te vangen dan jongens. Ook geen significant verschil, trouwens.



Andere gegevens over zakgeld in Nederland zijn er nauwelijks. Behalve misschien het basisscholierenonderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) uit 2013. Daaruit bleek dat jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar oud ongeveer evenveel zakgeld krijgen.