Megasnelle hyperloop van Virgin vervoert voor het eerst passagiers in trage testrit

In de woestijn bij Las Vegas heeft een hyperloop voor het eerst passagiers vervoerd. Beeld Virgin Hyperloop

De proefrit werd zondag afgelegd op het testtraject dat Virgin Hyperloop even buiten Las Vegas heeft aangelegd. Het bedrijf hanteerde daarbij het principe ‘eat your own dogfood’ (gebruik zelf het product dat je aan klanten wilt slijten). De eerste passagiers ooit in een hyperloop waren technisch directeur Josh Giegel van het bedrijf en directeur passagierservaring Sara Luchian.

Na afloop omschreef Luchian de korte reis tegenover de BBC als ‘emotioneel en fysiek opwindend’. Het leek niet op de achtbaanervaring waarvoor veel mensen vrezen, al ging de versnelling in een hoger tempo dan uiteindelijk de bedoeling is. Dat komt doordat de testbaan in de Nevada-woestijn maar 500 meter lang is. Zij en Giegel hadden geen last gehad van misselijkheid, zo zei Luchian.

‘Je wilt niet weten hoe vaak ik de vraag krijg over een hyperloop wel veilig is’, zei topman Jay Walder van Virgin Hyperloop. ‘Met de proef van vandaag hebben we die vraag met succes beantwoord.’

De eerste testers namens Virgin: technisch directeur Josh Giegel en directeur passagierservaring Sara Luchian. Beeld Virgin Hyperloop

Aan de eerste testrit met passagiers waren tweehonderd proeven met onbemande ‘pods’ voorafgegaan. De XP-2-module van Virgin Hyperloop heeft plek voor twee passagiers; de pod heeft geen piloten. De commerciële uitvoering moet tot 28 reizigers kunnen vervoeren.

Virgin is niet de enige onderneming die een hyperloop ontwikkelt. In Nederland werkt Hardt aan een magnetische zweeftrein die zijn passagiers als een soort buizenpost naar hun bestemming schiet. De Delftse start-up krijgt onder meer steun van Schiphol, de Nederlandse Spoorwegen, staalconcern Tata en aannemer BAM.

Het eerste plan van Hardt is de aanleg van een traject tussen Amsterdam en Frankfurt dat zelfs met zeven tussenstops in 50 minuten moet worden afgelegd. Een auto doet over die afstand 4 uur en 38 minuten, de trein via de vlotste verbinding net geen 4 uur.

Hardt is nu vooral op zoek naar 25 miljoen euro om een ontwikkelcentrum in Groningen aan te leggen, met een testbaan van 3 kilometer inclusief een splitsing.

Een blik in de controleruimte van Virgin tijdens de eerste rit met passagiers. Beeld Virgin Hyperloop