Mega-rijken doen een ruimterace: Branson de eerste, Bezos vliegt met oudste astronaut ooit

Branson (derde van rechts) en zijn astronautencrew. Beeld AP

Branson (70) kondigde vrijdag aan dat hij zich op zondag 11 juli de ruimte in wil laten schieten met de VSS Unity. Dat is negen dagen voor Bezos (57) hoopt aan boord van de New Shepard te klimmen om de dampkring voor luttele momenten achter zich te laten.

Beide mannen begonnen begin deze eeuw, Bezos in 2000 en Branson in 2004, een bedrijf met als doel om ruimtereizen mogelijk te maken voor (welvarende) particulieren. Pas recent lieten beide miljardairs weten dat ze zouden aanmonsteren voor de ‘ruimtedoop’ van hun ruimtevaartuigen.

Met de Virgin Space Ship Unity zijn al bemande testvluchten uitgevoerd, waarvan de vierde in 2014 mislukte. Daarbij kwam de co-piloot om het leven, de gezagvoerder raakte zwaargewond. De missie van 11 juli zal de eerste zijn met een volledige bezetting: de twee piloten, drie vluchtspecialisten en één miljardair.

Eerste passagiers

De vlucht van Bezos op 20 juli is de eerste waarbij de New Shepard levende wezens naar de rand van de aardse atmosfeer brengt. Bezos liet al eerder weten dat als tweede passagier zijn broer Mark meegaat.

De derde reiziger werd donderdag bekendgemaakt door Blue Origin, de ruimtevaartonderneming van Bezos. Het is de 82-jarige Wally Funk, een vrouw die in 1961 bij NASA trainde voor een vlucht met de Mercury-capsule, maar nooit de kans kreeg om de ruimte in te gaan. ‘Niemand heeft langer moeten wachten’, meldde Jeff Bezos op Instagram. Als vliegtuigpiloot bracht Funk evenwel 19.600 uur in de lucht door.

De NASA-veterane is de meest ervaren van alle vier passagiers die met de New Shepard zullen meegaan. Wie de vierde is, maakt Blue Origin later bekend. Hij of zij bracht het hoogste bod uit, van 28 miljoen dollar, in een veiling die het bedrijf uitschreef voor de allereerste bemande vlucht. De New Shepard heeft geen bemanning: aan de knoppen zit een computer.

Korte vluchten

Bransons VSS Unity zal opstijgen vanaf zijn eigen basis in de Mojave-woestijn in Californië. De eerste kilometers lift het ruimtevaartuig mee met de White Knight II, een speciaal ontworpen vrachtvliegtuig. Op 16 kilometer hoogte zal de Unity zich losmaken en daarna op zijn eigen raketmotor naar de Kármánlijn vliegen. Dat is een denkbeeldige grens boven de aarde, 100 kilometer boven de zeespiegel, die als het einde van de aardse dampkring wordt beschouwd.

Bezos’ New Shepard, genoemd naar de eerste Amerikaan in de ruimte (Alan Shepard in 1961), schiet op een conventionele manier naar diezelfde Kármánlijn: boven op een reusachtige vuurpijl. De capsule landt met behulp van parachutes, maar de draagraket maakt een verticale landing door enkele meters voor de grond wordt bereikt zijn raketmotor te ontsteken.

Beide vluchten zullen nog geen tien minuten duren.