Meer gadgets in de ouderenzorg? Minister Helder, hier heeft uw departement niet goed over nagedacht

Mijn moeder belt me, hoorbaar gefrustreerd op: ‘Mijn printer doet het alweer niet. Dat stomme ding!’

‘Mam zie je een icoontje dat lijkt op een hoofd van een mannetje dat een tong met streepjes uitsteekt? Een icoontje is zo’n klein vierkant plaatje op het scherm…’ ‘Nee, niet op de printer, op je computer…’

Wonder boven wonder vinden we samen het euvel. Maar elke week heeft mijn moeder wel ruzie met haar mobieltje, computer, laptop of printer. Ik heb een slimme vindingrijke moeder, maar wel – sorry mam – volstrekt digibeet. Inmiddels heeft ze uit principe de schurft aan alles met meer dan twee knoppen.

Ze is niet de enige. Hoe ouder, hoe digibeter. Van de ouderen tussen de 65 en 75 jaar heeft maar 18 procent meer dan digitale basisvaardigheden. Bij 75-plussers is dat maar rond de 10 procent, dus zo’n 90 procent is dan vrijwel digibeet.

De gemiddelde leeftijd van thuiszorgontvangers is 75 jaar en de piek ligt bij 84 jaar. En je voelt wel op je klompen aan dat 84-jarigen die nog helemaal zelfstandig zijn gemiddeld digitaal vaardiger zijn dan 84-jarige thuiszorgontvangers. Waar ik naartoe wil: thuiszorgontvangers zijn vrijwel allemaal behoorlijk digibeet.

Op 4 juli stond in deze krant dat minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) de tekorten in de ouderenzorg aan wil pakken door in te zetten op beeldbellen, val-sensoren en medicatieverstrekapparatuur. Er komt geld voor coaches die zorginstellingen helpen om technologische innovaties goed in te zetten en in te voeren binnen de zorgorganisatie. En er komt een subsidieregeling voor ‘de inzet van gezondheidstechnologie thuis’. Minister Helder, daar heeft uw departement niet goed over nagedacht.

Ga eens op de koffie bij mevrouw Van den Berg. De speciale ouderentablet, waarmee ze met de verpleging kan beeldbellen, ligt leeg onder een stapel kranten na weken van stress. Want als dat ding piepte wist ze niet waarom, of wat ze dan moest doen. Het medicatieverstrekapparaat gebruikt ze volgens haar eigen logica: ze neemt eens per week alle medicatiezakjes eruit en legt ze dan op tafel klaar. De alarmknop doet mevrouw Van den Berg meestal niet om, want hij is lelijk en hangt in de weg. Ze is niet de enige oudere bij wie de alarmering keurig op het nachtkastje ligt: sommigen vergeten hem om te doen, of doen hem af voor ze gaan douchen – terwijl het valrisico juist in de badkamer hoog is.

Zo mislukt digitale zorg regelmatig, ondanks herhaalde liefdevolle uitleg van thuiszorg en familie, na veel stress bij de oudere die zich voelt falen. De investering in al deze elektronische zorggadgets, de tijd die implementatie kost, de stress die het ouderen geeft, alle extra bezoeken van de thuiszorg en hun verminderde werkplezier – is dat meegenomen in de ‘winst’ van deze plannen?

Bovendien vergeet u de belangrijkste waarde van de thuiszorg: dat er een lief zorgzaam mens van vlees en bloed langskomt, die met een glimlach vraagt: ‘Goedemorgen mevrouw Van den Berg. Heeft u ook Wimbledon gekeken gisteren?’

Stuur uw departement eens langs bij een paar ouderen met digitale hulpmiddelen, dan zien ze wat helpt: goede thuiszorg. Digitaal krijgen ze dat nooit goed in beeld.

Rinske van de Goor is huisarts