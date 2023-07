Medische industrie betaalde vorig jaar 86 miljoen euro aan sponsorgeld

Een operatiekamer in het Amphia-ziekenhuis in Breda. Beeld ANP / ANP

Dat blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg die dinsdag zijn gepubliceerd. Het register werd elf jaar geleden opgezet om betalingen van de industrie aan zorginstellingen, artsen en patiëntenverenigingen openbaar te maken. Op die manier zou mogelijke beïnvloeding worden tegengegaan: van alle artsen en organisaties valt dan immers na te gaan hoeveel geld zij ontvangen. In 2012 lieten nog maar vijftig bedrijven, allemaal uit de farmaceutische industrie, hun betalingen registreren. Sinds zes jaar doen ook leveranciers mee van medische hulpmiddelen, zoals pacemakers en prothesen.

Verreweg het meeste sponsorgeld (78,5 miljoen euro) ging vorig jaar naar ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden van artsen (zoals maatschappen en beroepsverenigingen) en patiëntenorganisaties. Zij gebruikten dat geld onder meer voor de financiering van bijeenkomsten en projecten.

Verder kregen ruim 2.900 zorgverleners (vooral medisch specialisten) betaald door de industrie, bij elkaar ging het om 7,6 miljoen euro. Zij gebruikten dat sponsorgeld onder meer voor het geven van presentaties en het bezoeken van congressen. Vergoedingen voor medisch wetenschappelijk onderzoek staan niet in het transparantieregister.

De betalingen aan artsen waren de afgelopen jaren, ten gevolge van de pandemie, bijna gehalveerd. Dit jaar zijn ze bijna weer op het niveau van 2019.

Scherpere wetgeving

Onlangs heeft demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid scherpere wetgeving aangekondigd. Hij wil dat bedrijven wettelijk worden verplicht om te melden hoeveel ze aan artsen en organisaties betalen. De afgelopen jaren is een aantal keren gebleken dat betalingen niet vermeld waren in het register, schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar werd bekend dat Justitie cardiologen van het Zwolse Isala-ziekenhuis verdenkt van corruptie. In ruil voor betalingen zouden zij de voorkeur hebben gegeven aan producten van een fabrikant. Onderzoek van de NOS en Nieuwsuur toonde onlangs aan dat tientallen cardiologen in het verleden miljoenen euro’s hebben ontvangen van de medische industrie, terwijl het ziekenhuisbestuur vaak van niets wist. In steeds meer zorginstellingen moet de Raad van Bestuur nu goedkeuring geven als specialisten een financiële transactie aangaan met een bedrijf.