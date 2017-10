Medicijn taaislijmziekte niet vergoed wegens 'onaanvaardbaar hoge prijs'

Paar procent verbetering al winst

Gulmans van de Cystic Fibrosis Stichting wijst erop dat een verbetering van een paar procent al enorme winst is voor patiënten die ieder jaar achteruit gaan. Bovendien is dat een gemiddelde, weet hij: er zijn patiënten die het een stuk beter doen. Er is ook nog eens sprake van flinke neveneffecten, zegt hij. Orkambi grijpt in op de oorzaak van de problemen en verbetert het transport van zout water in alle cellen. Dat betekent ook minder klachten in de rest van het lichaam.



Hij erkent dat het medicijn niet bij alle patiënten effectief is, maar het blijkt mogelijk om vooraf de groep te identificeren die wel baat heeft bij het middel. Het Utrechtse Hubrecht Instituut kan daarbij helpen, door vooraf in celkweken van patiënten te testen of het geneesmiddel werkt. Zorgverzekeraars zijn zelfs bereid om dat onderzoek te vergoeden, vertelt Gulmans. Maar Schippers schrijft dat zelfs met zo'n diagnostische test de prijs van het middel te hoog blijft.