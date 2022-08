Marskarretje onthult hoe kraterbodem op de rode planeet is ontstaan

Twee gaten in dit stuk vermoedelijk vulkanisch gesteente vormen het zichtbare bewijs dat de Perseverance monsters heeft genomen die de geologische geschiedenis van de Jezerokrater op Mars kunnen onthullen. Beeld AFP

Natuurlijk, écht zeker weet men het pas over een jaar of tien, wanneer de monsters die het Amerikaanse Marswagentje Perseverance uit de bodem van de rode planeet heeft gewroet aankomen op aarde. Toch tonen wetenschappers zich opgetogen in vier artikelen, die donderdagavond simultaan verschenen in de vakbladen Science en Science Advances, over wat ze straks in die samples kunnen ontdekken.

‘Vanuit het perspectief van het nemen van monsters is dit echt een reusachtig resultaat’, zegt geochemicus David Shuster (University of California), co-auteur van drie van de vier onderzoeksartikelen, in een persverklaring over die eerste resultaten.

Het enthousiasme komt voort uit de bevestiging dat wat de Perseverance in zijn eerste jaar op Mars heeft verzameld zogeheten stollingsgesteente is: materiaal dat langzaam is gestold uit voorheen vloeibaar magma. Een eerste analyse met de instrumenten van het Marswagentje zelf suggereert bovendien dat het materiaal is aangetast door water.

Van brochure tot encyclopedie

Planetair geoloog Sebastiaan de Vet, onder meer verbonden aan de TU Delft, noemt het enthousiasme van de onderzoekers logisch. ‘Dat past bij deze fase van de missie. Wanneer je dan dit soort robuuste resultaten ziet én de belofte van al dat prachtige studiemateriaal dat nu nog op Mars is, begint het vanzelf een beetje te kriebelen.’

De wetenschappers denken een nauwkeurige geologische tijdlijn van de regio te kunnen samenstellen met een uitvoeriger chemische analyse van het materiaal in aardse laboratoria. Het gaat daarbij niet alleen om de exacte tijdsperiode waarin de krater zich vulde met loeiheet vloeibaar gesteente – vermoedelijk het gevolg van een of meer vulkanische uitbarstingen, zo speculeren de onderzoekers – maar ook nadrukkelijk om de daarop volgende periode waarin de krater transformeerde tot een meer vol water waarin mogelijk de juiste omstandigheden bestonden voor het ontstaan van leven.

De Vet noemt het onderzoek een goed voorbeeld van hoe de geologische blik op Mars dankzij satellietmissies en Marswagentjes is verschoven van de geschiedenis van de planeet als geheel naar een veel gedetailleerdere geschiedschrijving van de lokale gebieden. ‘Konden we zestig jaar geleden hoogstens een brochure vullen, nu bezitten we een hele encyclopedie over de geschiedenis van Mars.’

Een stuk steen, opgeraapt door de Marswagen Perseverance. Beeld AP

43 buisjes

Het potentieel van juist dat type ontdekkingen is de reden dat de Perseverance in de zogeheten Jezerokrater rondrijdt. Die krater is ooit gevormd door een meteorietinslag, maar was een grove vier miljard jaar geleden vermoedelijk ook de locatie van een meer. Deze eerste resultaten staven nu dat vermoeden. Het blijkt dus precies het soort plek te zijn waarop de Nasa had gehoopt: een locatie waarvan je niet alleen de geologische geschiedenis kunt doorgronden, maar waar je, als ultieme bonus, ook een voorzichtige kans hebt bewijs te vinden voor de aanwezigheid van voormalig leven op Mars.

De Perseverance is nog niet klaar met het verzamelen van bodemmonsters. In totaal heeft de Marswagen 43 buisjes bij zich, waarvan er momenteel twaalf gevuld zijn. In de tweede helft van dit decennium wil de Nasa samen met de Europese tegenhanger ESA een missie lanceren om de gevulde buisjes op te halen. Ze zouden dan ergens begin van de jaren dertig op aarde moeten arriveren voor analyse.