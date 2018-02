Mannen overschrijden op wetenschappelijke conferenties de toegestane spreektijd vaker dan vrouwen - Klopt dit wel?

Niet veel later mailt Petra Edlund dat de percentages bij nader inzien niet kloppen 'door een fout met Excel-sheets'

Het verschil lijkt aanzienlijk. Maar hoe robuust is de uitkomst? Om dat te beoordelen, hebben we de onderliggende cijfers nodig. Hoeveel mannen en vrouwen deden hun zegje op die grote conferenties? Dat staat niet in het artikel.



Petra Edlund, van de Universiteit van Gotenburg in Zweden, duikt desgevraagd in de papieren. Niet veel later mailt ze dat de percentages bij nader inzien niet kloppen 'door een fout met Excel-sheets'. Op de vijf grote conferenties, waar in totaal 66 vrouwen spraken en 104 mannen, ging 60 procent van de heren over de tijd en 49 procent van de dames. De kans is groot dat het gevonden verschil louter op toeval berust. Statistisch gezien is de uitkomst niet significant.