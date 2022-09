Mannen en vrouwen verschillen totaal wat betreft ziekte en gezondheid, zegt deze hoogleraar

Beeld Eline van Strien

David Page is wel wat ophef gewend. Maar een paar jaar geleden sloop die zelfs via de voordeur naar binnen. Een van zijn drie dochters volgde aan de universiteit een vak over ras- en genderrechten in de wetenschap. ‘Pap? Ik heb leesopdrachten en ze gaan over jou. En je komt er niet bepaald positief van af.’

Dat krijg je ervan als er in de buitenwereld een strijd woedt over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, terwijl je het grootste deel van je carrière juist de aangeboren sekseverschillen tussen man en vrouw onderzoekt, relativeert Page het voorval. Hij is hoogleraar genetica aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en pleit voor een eigen aanpak van beide seksen, medisch gezien. ‘Collega’s zeggen al jaren tegen me: weet je wel dat wat je zegt politiek gevoelig ligt? Natuurlijk weet ik dat. Nu realiseer ik me ook nog hoezeer er een parallel universum bestaat waarin mijn werk en elk woord dat ik zeg op de snijtafel belandt van feministische wetenschapsanalyses.’

Toegegeven: Page schuwt prikkelende uitspraken en metaforen niet. Tijdens publiekslezingen stelt hij weleens, gechargeerd, dat mannen en vrouwen onderling even ver uit elkaar liggen als dat de hele menssoort verschilt van de chimpansee. Genetisch gezien zit daar een kern van waarheid in, legt hij dan uit. Op één plek in het dna dragen mannen en vrouwen wezenlijk andere pakketjes aanleg, beter bekend als de X- en Y-chromosomen.

Het is een manier om aandacht te vestigen op zijn missie: onderzoeken hoe ziekten verschillen tussen de twee seksen, en hoe die verschillen ontstaan. Vrouwen lijden bijvoorbeeld twee tot vier keer vaker dan mannen aan auto-immuunziekten zoals lupus en multiple sclerose, terwijl mannen vaker infecties oplopen. Ook zien hartaandoeningen er voor beide geslachten anders uit.

Hoe dat precies komt, is nog onduidelijk, maar Page hoopt de antwoorden te vinden in de genetica. Of een mens als man of vrouw ter wereld komt, ligt aan de dna-combinatie die de eicel en spermacel samen bij de bevruchting maken. Een eicel draagt altijd een X-chromosoom, terwijl een spermacel X óf Y kan dragen. Samen maken ze de combinaties XX (een vrouw) of XY (een man). Page wil dat daar meer medisch onderzoek naar plaatsvindt, iets waarvoor hij ook zal pleiten tijdens De Anatomische Les, de jaarlijkse medische lezing die het Amsterdam UMC en de Volkskrant samen organiseren.

Hoogleraar genetica David Page. Beeld Gretchen Ertl/Whitehead Institute

Over het mannelijke Y-chromosoom is wel een tijdlang lacherig gedaan, omdat het maar een miezerig stukje dna zou zijn dat genetisch het onderspit delft vergeleken met X. U hebt het toen voor Y opgenomen.

‘Het beeld is toch dat het Y-chromosoom weinig voorstelt. Ook binnen de wetenschap. Vergeleken met het X-chromosoom, waarvan vrouwen er twee dragen, is het Y-chromosoom erg klein. Er kwam op een gegeven moment een veelgemaakte grap dat Y zelfs zo zwak is dat hij zal uitsterven. Jenny Graves, een vakgenoot in Australië met wie ik goed bevriend ben, zei dat vaak in publicaties en tegen de pers. Ik gaf daarop dan weer tegengas. Dat is voor mij altijd een speelse dialoog geweest.

‘We hebben in ons onderzoek gezien dat de Y zich juist redelijk sterk houdt. De genen die erop zitten, zijn al miljoenen jaren relatief hetzelfde gebleven, meer dan de genen op andere delen van het dna. Dat pleit juist tegen achteruitgang of uitsterven.’ En, zegt Page, het betekent ook dat er op Y blijkbaar belangrijke dingen gebeuren – anders was het voor het lichaam niet de moeite waard geweest om zo lang hetzelfde te doen.

Maar inmiddels stort u zich op het X-chromosoom.

‘Dat klopt. X is mijn huidige obsessie en ik denk dat dat de rest van mijn carrière zo zal blijven. Want ook het X-chromosoom wordt ongelofelijk verkeerd begrepen, denk ik nu.’

Hoezo?

‘Vrouwen hebben twee X-chromosomen. Het idee is dat de tweede X, ook wel Xi genoemd, bij de bevruchting in de slaapstand gaat en verder niet zoveel doet. Maar als een menselijk embryo maar één X-chromosoom heeft en Xi ontbreekt, is het meestal niet eens levensvatbaar. Dat betekent dat Xi toch iets heel relevants doet.’

Daarin lijkt de Xi van vrouwen veel op de mannelijke Y, legt Page uit. Ietwat sukkelig, onopvallend, veel genegeerd en volgens hem waarschijnlijk toch belangrijk. ‘We hebben zelfs eerste aanwijzingen dat ze qua genetische activiteit op elkaar lijken.’

Omdat zowel vrouwen als mannen een ‘gewone’ X dragen, vermoedt de geneticus dat biologische sekseverschillen bij zowel vrouwen als mannen vooral te wijten zijn aan wat er gebeurt op elk van hun tweede, ondergewaardeerde chromosomen. ‘Ik denk we daar veel van gaan leren.’

Heeft u al iets concreets?

‘Momenteel kijken we naar ziekteverschillen tussen mannen en vrouwen waarvan we vrij zeker weten dat genen de hoofdrol spelen. Zo hebben mannen en vrouwen evenveel kans op een aangeboren hartspierafwijking, cardiomyopathie. We weten meestal door welke genen dat komt, en die hebben verder niets te maken met je geslacht. Maar toch is het zo dat onder mannelijke atleten de kans honderd keer groter is om aan cardiomyopathie te sterven dan onder vrouwelijke atleten. Vrouwen zouden minder fanatiek trainen, was ooit een verklaring, maar die is niet overeind gebleven. Kortom, hier heb je een erfelijke ziekte die totaal anders uitpakt bij mannen en vrouwen. Ik denk dat we hier de eerste antwoorden kunnen vinden met verschillen tussen Xi en Y.’

Daar kijken nu nog te weinig mensen naar, vindt u?

‘Medisch onderzoek behandelt biologische sekse al jaren als een hindernis. Kijk maar naar geneesmiddelenstudies. Proefdieren zijn dan meestal mannetjes, want vrouwtjes zouden stoorzenders zijn vanwege hun hormonale cyclus. De standaard is altijd een man. Als een arts een medicijn voorschrijft, geven ze vrouwen meestal gewoon een kleinere dosis. Alsof het kleinere exemplaren van mannen zijn. Ook in genetisch onderzoek behandelen wetenschappers dna op de X- en Y-chromosomen vaak als stoorzender die ze willen wegpoetsen.’

Waarom verwacht u nieuwe ziekte-inzichten bij die zogeheten sekschromosomen?

‘Er zijn ongelofelijk veel ziekten die vrouwen vaker treffen dan mannen en andersom. In bijna elk medisch specialisme kom je ze tegen. Infecties, neurologie, farmacologie, hart- en vaatziekten en afweer. Dat betekent volgens mij dat de lichaamscellen van mannen en vrouwen hun zaakjes anders regelen en het zijn in beginsel de sekschromosomen die zulke verschillen vanaf de geboorte bepalen.

‘Maar de meeste onderzoekers kijken niet zo naar ziekten. Neem auto-immuunziekten, waarbij de afweer zich tegen het eigen lichaam keert. Die treffen vrouwen veel vaker dan mannen. Als ik een immunoloog vraag hoe dat komt, zeggen ze dat ze het eigenlijk nog niet weten. Tegelijk denken ze de verklaring vanuit immunologisch perspectief te gaan vinden. Ik zeg dan: we moeten dat sekseverschil juist proberen te verklaren met precies hetgeen wat sekseverschillen veroorzaakt. En dan begin je bij de sekschromosomen.’

U zegt eigenlijk: kijk naar de sekschromosomen, dan vallen wellicht allerlei verschillende vraagstukken over ziekten op hun plek?

‘Ja, ik denk dat dat alles kan veranderen. Hoe we geneeskundeonderwijs geven, biomedisch onderzoek doen en medicatie ontwikkelen. Uiteindelijk gaat dit de zorg transformeren, en de gezondheidsuitkomsten voor mannen en vrouwen van alle leeftijden verbeteren. We moeten mannen en vrouwen echt anders gaan behandelen.’

Dat is heel wat.

Lacht: ‘Afgezien daarvan heb ik geen ambities, hoor.’

Maar er zijn toch ook aandoeningen die te maken hebben met culturele verschillen tussen mannen en vrouwen? Mannen leven bijvoorbeeld doorgaans ongezonder dan vrouwen, omdat ze gemiddeld meer roken en alcohol drinken.

‘Het is natuurlijk zo dat er bij sommige aandoeningen omgevingsinvloeden na de geboorte meespelen. Autisme is bijvoorbeeld een diagnose die jongens vier keer vaker krijgen dan meisjes. Dat zou volgens sommige mensen komen door vooroordelen bij artsen en psychologen tijdens de diagnose. Het zal zeker een deel verklaren, daar twijfel ik niet aan. Maar de verhouding vier op één is wel erg groot. Het zou me niet verbazen als er ook een biologisch verschil aan ten grondslag ligt.’

Hoe wilt u uw vakgenoten ervan overtuigen dat de sekschromosomen echt zo belangrijk zijn om ziekten te begrijpen?

‘We zijn nog maar net begonnen. Maar we zullen keihard moeten werken in het lab en onderzoek moeten publiceren dat onze theorie perfect illustreert. Het moet zo goed zijn dat andere wetenschappers kansen zien om er zelf mee aan de slag te gaan en hun eigen ontdekkingen te willen doen op basis van mijn ideeën.’

Maar ziekten zijn complex. Bent u niet bang dat critici zeggen dat uw blik op enkel de sekschromosomen Xi en Y te simpel is?

‘Je kunt niet alle nuancen tegelijk overzien. Om verder te komen moet je sommige details durven loslaten. Ik vraag me continu af of mijn perspectief een nuttige afbakening is, of een monsterlijke oversimplificatie. Maar voorlopig gaan we ermee door totdat het uit elkaar valt.’