Man kreeg bij transplantatie niet alleen hart van een varken, maar ook een virus

Het varkenshart voor de transplantatie naar een 57-jarige hartpatiënt uit Maryland in januari 2022. Beeld AP

In Duitsland staat een proef in de steigers om varkensharten naar menselijke patiënten over te brengen, en onder meer in de VS zijn er plannen om varkensnieren te transplanteren naar menselijke patiënten. In Nederland zijn dergelijke ingrepen sinds 2001 verboden.

In de VS ging het mis nadat een 57-jarige hartpatiënt uit Maryland een varkenshart kreeg geïmplanteerd. Na twintig dagen kwam aan het licht dat de patiënt dna-restjes in zijn systeem had van een herpesvirus dat alleen voorkomt bij varkens, het varkenscytomegalovirus.

Nog eens twintig dagen later werd de patiënt plotseling ziek. De man werd nog behandeld met antivirale middelen, maar een week later overleed hij. Het varkenshart was gezwollen en zat vol vloeistof.

Overtuigend

De Leidse hoogleraar transplantatiechirurgie Ian Alwayn (LUMC) woonde op een congres een presentatie bij van de zaak: ‘De chirurg was er heel openhartig over. Het is redelijk overtuigend dat het virus heeft bijgedragen aan het overlijden van deze patiënt’, zegt Alwayn. ‘Kennelijk heeft men dit varken onvoldoende op deze virussen gescreend.’

Want het virus is in theorie wel degelijk vóór transplantatie te vinden. ‘Dit is dus geen onoverkomelijk probleem. Men zal zich achter de oren moeten krabben hoe dit heeft kunnen plaatsvinden’, zegt Alwayn. ‘De data hebben in elk geval niet geleid tot het pauzeren van de geplande klinische trials.’

Xenotransplantatie, zoals het transplanteren van organen van dier naar mens officieel heet, geldt al decennia als een van de grote beloftes om het tekort aan donororganen op te lossen. Maar pas de laatste jaren boekt het onderzoek echt vooruitgang.

Varkensnieren

Zo slaagden Duitse wetenschappers erin bavianen met een varkenshart in hun lichaam meer dan een halfjaar in leven te houden, en koppelden Amerikaanse wetenschappers een varkensnier aan op de bloedsomloop van een patiënt die al hersendood was. De operatie afgelopen januari van de 57-jarige David Bennett, aan de Universiteit van Maryland, was de volgende stap.

Dat er bij zo’n ingreep sluimerende dierenvirussen meeliften, geldt als een van de grote zorgen. De transplantatievarkens worden daarom meteen weggehaald bij de moeder en in een steriele ruimte grootgebracht.

In de New York Times toont chirurg Bartley Griffith van de Universiteit van Maryland, die de operatie leidden, zich niet erg uit het veld geslagen. ‘Dit is vooral een leermoment. Nu we weten dat dit aan de hand was, kunnen we het waarschijnlijk in de toekomst vermijden’, aldus Griffith.

Rapport

In Nederland kijken medici reikhalzend uit naar een rapport van het Rathenau Instituut over xenotransplantatie, dat eind deze maand wordt verwacht. De hoop is dat dat rapport de vastgelopen discussie over de behandeling hier weer kan vlottrekken, aldus Alwayn. ‘We willen graag aanhaken bij deze ontwikkelingen, en onze Duitse collega’s kunnen bijstaan.’

Ingewikkeld zijn uiteraard de ethische bezwaren. De techniek zou dieren ‘verdingelijken’, zoals dat heet: ze reduceren tot een soort vat voor uitneembare organen. Voorstanders wijzen er intussen op dat bijvoorbeeld bij hartoperaties al decennia hartkleppen van varkens worden gebruikt. Die kunnen wel goed worden ontdaan van eventuele ziektekiemen.