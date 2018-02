Machtspositie zorgverzekeraars verkleind: kostenstijging zorg dreigt

Ongecontracteerde zorg

500 euro mag maximaal het verschil zijn bij tarieven die zorgverzekeraars betalen aan zorg-aanbieders met en zonder contract.

Om met de vergoeding te beginnen: in de zorgverzekeringswet staat dat de verzekeraar een lagere vergoeding mag rekenen voor niet-gecontracteerde zorg. Maar die vergoeding mag niet zo karig zijn dat die voor een patiënt als 'hinderpaal' geldt om een niet-gecontracteerde partij op te zoeken. Jarenlang gold als stelregel dat de vergoeding bij aanbieders-zonder-contract 75 procent van het tarief is van gecontracteerde collega's. Nooit was daar door een rechter een absoluut maximum vastgesteld voor de kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed. Tot twee weken geleden, toen het vonnis kwam 'waar je al jaren op kon zitten wachten', zegt Wynand van de Ven, emeritus hoogleraar zorgverzekeringen aan de Erasmus Universiteit. De rechter in Leeuwarden bepaalde kort gezegd dat het verschil tussen alle gecontracteerde en ongecontracteerde zorg maximaal 500 euro mag bedragen - daarboven is het verschil zo groot dat het hinderpaalcriterium in werking treedt.



Aan de andere kant probeerden verzekeraars ongecontracteerde zorg onaantrekkelijk te maken door aanbieders ervan te overladen met administratieve pesterijtjes: Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar van het land, veranderde per 1 januari de polisvoorwaarden zodat thuiszorgklanten voortaan zélf hun hoge rekeningen aan de zorgaanbieders moesten betalen, wijkverpleegkundigen dienden een zorgplan in te leveren en pas bij toestemming van de zorgverzekeraar (dagen later) kon de zorg beginnen. Mag niet, oordeelde de rechter in Utrecht in een kort geding dat door een samenwerkingsverband van ongecontracteerde wijkverpleegkundigen was aangespannen.