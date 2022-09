Maanraket SLS eenzaam op aarde, in afwachting van lanceerpoging twee

De SLS-raket op 31 augustus. Beeld ANP / EPA

Maandagmiddag had het al zover moeten zijn, maar toen motor 3 van de hoofdtrap van de raket niet de juiste temperatuur wilde bereiken, blies Nasa de lancering af. Zaterdagavond tussen 20.17 en 22.17 uur Nederlandse tijd volgt poging twee.

Het vertrek van de raket markeert het begin van Artemis 1, de eerste van minimaal drie missies die mensen uiteindelijk – op z’n vroegst in 2025 – terug naar de maan moeten brengen. Tijdens Artemis 3 zetten de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur voet op de maan.

Zesmaal geschrapt

Uitstel zoals maandag is normaal in de ruimtevaart. De lancering van sommige spaceshuttles, waarvan de SLS nu de oude motoren hergebruikt, werd in het verleden wel zesmaal geschrapt. Bij een missie zoals deze, gevolgd door miljoenen op de Nasa-livestream en door tienduizenden bij het lanceerplatform in Florida, valt zulk uitstel echter extra op.

Nasa vermoedt overigens dat motor 3 naar behoren werkt en dat slechts de temperatuursensor kapot is. Of het de lancering dan toch aandurft, blijkt zaterdagavond.