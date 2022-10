Maan neemt dinsdag hap uit zon, alleen de oplettende kijker merkt het

Een eerdere gedeeltelijke zonsverduistering die in Nederland te zien was, op 10 juni 2021. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

De gedeeltelijke zonsverduistering duurt van 11.07 tot 13.02 uur; om 12.04 uur is de hap uit de zon op z’n grootst. Meteen maar even een disclaimer: je merkt er niets van. Het wordt niet donkerder of kouder, ook al is tijdens het maximum van de verduistering eenderde van de middellijn van de zon afgedekt door de maan. Alleen als je aandachtig naar de zon kijkt, is de eclips te zien.

En dan meteen ook een waarschuwing: zonder bescherming naar de zon kijken is gevaarlijk en kan tot permanente oogbeschadiging leiden. Je hebt dus ook nog een speciaal hulpmiddel nodig, zoals een eclipsbril, die meer dan 99 procent van het felle zonlicht tegenhoudt. Een gewone zonnebril is echt niet voldoende.

Wat ook kan: maak een rond gaatje van ongeveer één millimeter in een stukje karton, en projecteer daarmee het zonsbeeld op een wit vel papier dat je ongeveer een meter achter het karton houdt. De ronde hap aan de rand van de zon is dan duidelijk zichtbaar.

Nergens totaal

De gedeeltelijke zonsverduistering is in het grootste deel van Europa en het westen van Azië zichtbaar. Hoe verder je naar het noordoosten zit, hoe groter de eclips. Maar nergens gaat de zon volledig schuil achter de maan: de slagschaduw van de maan scheert langs de aarde, en alleen sommige satellieten in een baan om de aarde zullen een totale verduistering zien.

Eerder dit jaar, op 30 april, vond er (op het zuidelijk halfrond) ook al een gedeeltelijke eclips plaats die nergens totaal was. Volgend jaar april is het wél raak: dan is er vanuit het uiterste westen van Australië, vanaf Oost-Timor en vanaf Papoea-Nieuw-Guinea een korte totale verduistering te zien.

Pas in het jaar 2135 zal er vanuit Nederland zo’n spectaculair hemelverschijnsel zichtbaar zijn. Wie niet zo lang wil wachten, kan ook in april 2024 naar de Verenigde Staten afreizen, of in augustus 2026 naar Noord-Spanje.

De meeste publiekssterrenwachten in Nederland houden dinsdag 25 oktober open huis. Bij heldere hemel kun je de gedeeltelijke zonsverduistering dan bekijken door een grote telescoop, voorzien van een speciaal zonnefilter.

Mocht het dinsdag onverhoopt bewolkt zijn, dan is het verschijnsel ook online te volgen. Verschillende websites (o.a. timeanddate.com) bieden een livestream aan.