Maak kennis met TOI 700 d: een aardachtige planeet waarop in potentie leven kan bestaan

Tekening van TOI 700 d, een planeet waarop in potentie leven kan voorkomen. Beeld NASA’s Goddard Space Flight Center

TOI 700 d draait zijn rondjes door de kosmos om een koele rode dwergster in het zuidelijke sterrenbeeld Goudvis. De planeet staat zo’n 100 lichtjaar bij ons vandaan, een afstand waar zelfs het licht – dat reist met de absolute maximumsnelheid in het heelal – 100 jaar over doet.

De planeet spreekt tot de verbeelding omdat deze zich in de zogeheten ‘leefbare zone’ van zijn moederster bevindt. Dat is de afstand waarop de temperatuur op het planeetoppervlak precies zodanig is dat eventueel op de planeet aanwezig water vloeibaar zal zijn. De leefbare zone geldt als een belangrijke voorwaarde voor het bestaan van leven, maar garandeert tegelijk geenszins dat op zo’n planeet ook daadwerkelijk leven zal voorkomen.

Niet de eerste

Het is niet voor de eerste keer dat astronomen een planeet vinden die lijkt op de aarde en die zich in de leefbare zone bevindt. In 2017 ontdekten astronomen in het TRAPPIST-stelsel bijvoorbeeld meerdere aardachtige planeten waarop in potentie leven kan bestaan.

Exoplaneetexpert Ignas Snellen (Universiteit Leiden) noemt de ontdekking interessant, maar stelt dat TOI 700 d niet het eerste voorbeeld is van een planeet waarop mogelijk leven kan voorkomen. ‘We kennen in totaal nu een vijftal van dit soort planeten. Deze ster is wel wat groter en rustiger’, zegt hij. Dat wil zeggen: de ster zendt minder potentieel schadelijke straling uit die het ontstaan van leven juist weer lastiger kan maken. Wellicht is de kans op leven op deze planeet daardoor net iets groter dan op de eerder ontdekte ‘levensvatbare’ planeten, speculeert hij.

Eeuwig nacht

TOI 700 d is zo’n twintig procent groter dan de aarde, en draait in 37 dagen om zijn ster. De planeet is waarschijnlijk continu met dezelfde kant naar zijn ster gedraaid. Daardoor is het op het ene halfrond altijd dag, en op het andere eeuwig nacht.

Behalve TOI 700 d ontdekten de astronomen nog minimaal twee andere planeten die beide dichter bij de moederster staan. Die planeten zijn voor de zoektocht naar leven echter minder interessant. De middelste planeet (TOI 700 c) is naar verwachting een gasplaneet waarop geen leven kan voorkomen. De planeet (TOI 700 b) die het dichtst bij de ster staat, is weliswaar van steen en grofweg zo groot als de aarde, maar staat zo dichtbij dat de temperatuur er tot onleefbaar hoge niveaus oploopt.