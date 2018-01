Lunar X Prize afgelast: geen van de vijf teams wist op tijd eigen sonde te lanceren

3D-printer

De X Prize was een door Peter Diamandis bedachte prijs van 10 miljoen dollar voor het team dat zonder hulp van de overheid een bemand vaartuig tot boven de 100 kilometer kon schieten; de officiële grens waar de ruimte begint. Het toestel moest herbruikbaar zijn en binnen twee weken opnieuw de ruimte bereiken. De X Prize werd in 2004 gewonnen door het bedrijf Scaled Composites, met zijn ruimteveer SpaceShipOne, ontworpen door Burt Rutan. Uit deze prijs is de Google Lunar X Prize voortgekomen, waarbij landen op de maan het doel werd.



Toen Peter Diamandis de X Prize in de jaren negentig aankondigde, deed hij dat in St. Louis, de plaats waar Lindbergh zijn financiers vond voor zijn solovlucht van New York naar Parijs. Voor de aankondiging had Diamandis onder meer Neil Armstrong gestrikt. De beloofde tien miljoen dollar prijzengeld had hij echter bij lange na niet. Later werd de prijsvraag overgenomen door Google en werd de maan het doel.



Overigens is de verwachting dat commerciële ruimtevaart de X Prize niet langer nodig heeft voor succes. Onder meer SpaceX heeft plannen om naar de maan te gaan. Ook zijn er inmiddels talloze andere ruimtevaartinitiatieven. Zo is deze week voor het eerst vanuit Nieuw-Zeeland een satelliet in een baan om de aarde gebracht met een kleine, goedkope raket die deels uit de 3D-printer komt.