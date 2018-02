Luchtvervuiling komt minder vaak door verkeer, maar vaker door inkt, verf en cosmetica

Fijnstof

Binnenshuis mag bijvoorbeeld alleen nog verf op waterbasis worden gebruikt Milieuwetenschapper Ad Ragas van de Radboud Universiteit

Volgens Velders moet niet alleen worden gedacht aan huishoudelijke producten, maar komen vluchtige organische stoffen ook uit bijvoorbeeld het schuim in matrassen of van coatings op metaalconstructies. 'En een deel ervan heeft daarnaast een natuurlijke oorsprong, zoals in naaldbossen. Als je daar zegt: wat ruikt het lekker, dan ruik je in feite vluchtige organische stoffen.'



Een deel van deze stoffen gaat chemische reacties aan met andere in de atmosfeer en vormt zo fijnstof. De hoeveelheid fijnstof die gerelateerd is aan VOS is overigens beperkt, zegt Velders, 10 tot 20 procent van het totaal. Een groter aandeel komt van bijvoorbeeld stikstofoxiden, die voornamelijk door dieselverkeer worden uitgestoten, plus roet van diesels en houtverbranding.



Prettig is dat Nederland de Europese normen voor luchtkwaliteit inmiddels op veel onderdelen haalt. 'De overheid heeft gezegd dat ze de luchtkwaliteit verder wil verbeteren. Dan moeten we, behalve bijvoorbeeld naar de uitstoot van ammoniak door de landbouwsector, ook gaan kijken naar vluchtige organische stoffen die niet van het verkeer komen', zegt Velders.