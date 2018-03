Loop je in een vliegtuig sneller een virus op? Gevaar van besmetting door zieke medepassagier lijkt gering

Urenlang noodgedwongen met een grote groep mensen op een kluitje: vliegtuigen zijn volgens sommigen een broeinest voor griepvirussen. Zeker als mensen in die kleine ruimte ook nog eens rondlopen. Toch lijkt dat mee te vallen. De kans dat je door de griep of SARS besmet raakt door iemand die niet vlak naast, voor of achter je zit is minder dan 3 procent. Dat berekenden onderzoekers uit Atlanta met een computersimulatie, waarover ze vandaag publiceren in Proceedings of the National Academy of Sciences.