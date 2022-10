Logisch dat sommige bedrijven hun productie uit China al terughalen naar Europa

Een bevriende accountant vertelde – van de zomer al – dat meerdere van zijn in China producerende klanten alternatieve productielocaties zoeken. ‘Ze zijn bang dat China Taiwan aanvalt en er dan sancties komen, zoals nu voor Rusland, en hun leveringsketen volledig verstoord raakt.’

Produceren in China was altijd zoveel goedkoper bij de gratie van de lagere arbeidskosten en het enorme en steeds geavanceerdere productie-ecosysteem, dat productie op enorme schaal mogelijk maakt, maar ook door lagere arbo- en milieueisen. Dus vooral bij hoog-volume, minder complexe producten is China, net als een aantal andere Aziatische landen, zeer aantrekkelijk. Maar als je kijkt naar de integrale kosten van produceren in China – dus niet alleen de kale productiekosten – dan is de balans minder positief.

Bijvoorbeeld doordat je medewerkers naar de andere kant van de wereld moet sturen om productie in te regelen, wat reiskosten en -tijd kost, en er is een grotere kans op miscommunicatie. Ook een nadeel: de langere transporttijden – zo’n vier weken als het scheepstransport níét verstoord is – waardoor je verder vooruit moet plannen en minder snel kunt leveren of fouten kunt herstellen.

Dit gold stiekem vóór corona ook al, en door nieuwe, meer geautomatiseerde productiemethoden werd het voor steeds meer bedrijven een optie om weer in Europa te gaan produceren, het zogenaamde ‘reshoren’. Corona en de spanningen tussen China en het Westen lijken dat te hebben versneld. Doordat China nog steeds niet uit de greep van corona en het eigen, stringente zerocovidbeleid is, zijn leveringen uit China duurder en onbetrouwbaarder geworden.

Fabrieken kunnen te maken krijgen met lockdowns en het scheepstransport is verstoord geraakt, waardoor de prijzen van transport van Azië naar Europa explosief stegen, met wel 500 tot 600 procent. Het resultaat is veel onzekerheid en kunst- en vliegwerk. Ik sprak een logistiek manager van een fabrikant van industriële bouwmachines die inmiddels in China geproduceerde stalen onderdelen liet invliegen, in plaats van dat ze per schip kwamen. Veel duurder, omdat bij luchttransport gewicht toch wel een dingetje is, maar het was alsnog goedkoper dan de productie stilleggen.

Logisch dus dat ondernemers zich aan het heroriënteren zijn over waar ze willen produceren, en sommige bedrijven ook al begonnen zijn met het terughalen van productie naar Europa en zelfs naar Nederland.

En toen maakte vorige week de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken bekend dat de VS denken dat China sneller dan gedacht Taiwan zal willen inlijven. Als je nu denkt ‘dat zal zo’n vaart toch niet lopen?’, denk even terug aan toen de VS waarschuwden voor een Russische invasie van Oekraïne en iedereen dacht: ‘Dat zal zo’n vaart toch niet lopen?’ Als ik als bedrijf nu nog essentiële producten of onderdelen in China produceerde, zou ik op z’n minst gaan inventariseren wat er wegvalt als de ingezette ontvlechting nog verder doorzet en versnelt.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk