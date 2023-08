Loena-25 vertrokken: Rusland lanceert met succes nieuwe missie naar de maan

De Sjoez-raket die de Loena-25 naar de maan moet brengen stijgt op van de lanceerbasis Vostotsjny. Beeld via REUTERS

Met de Loena-25, die over ruim tien dagen op de zuidpool van de maan moet landen, mengt Rusland zich voor het eerst sinds 1976 weer in de internationale spacerace naar het dichtstbijzijnde hemellichaam. Tot de jaren negentig stuurden alleen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ruimtevaartuigen naar de maan. Inmiddels hebben ook Europa, China, India, Israël en Zuid-Korea maanmissies gelanceerd.

De Sjoez-rakket die de Loena-25 naar de maan moet brengen, werd gelanceerd vanaf kosmodroom Vostotsjny, een lanceerbasis zo’n 5.550 kilometer ten oosten van hoofdstad Moskou. Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos bracht de lancering live in beeld. Vanwege het risico op vallende raketonderdelen waren ruim twintig inwoners van een nabijgelegen dorp tijdelijk geëvacueerd.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De Russen hopen dat Loena-25 eerder op de maan aankomt dan Chandrayaan-3, de missie van India. Een lander van dat land vliegt momenteel in een baan om de maan. Naar verwachting zal deze op 23 augustus op het maanoppervlak neerkomen. De Russische maanmissie landt volgens planning in de dagen daarvoor.

Bodemonderzoek

Als Loena-25 heelhuids op de maan aankomt, zal deze lander een jaar lang bodemonderzoek doen. In de kraters op de zuidpool van de maan, die tot dusver enkel vanuit de ruimte is bestudeerd, is ijs te vinden. De Russische lander gaat met een robotarm monsters verzamelen tot op een diepte van 15 centimeter onder het maanoppervlak.

Tot voor kort werkte ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA aan de Loena-missies mee, maar na Russische invasie in Oekraïne trok de ESA zich terug. Het plan om Loena-25 uit te rusten met een Europese camera is daarom niet doorgegaan. De ESA wil haar camera nu meesturen met een commerciële missie die volgend jaar op de maan moet landen.

Hoewel de Russische lancering nu succesvol is verlopen, zijn de gevaren voor Loena-25 nog niet voorbij. Uit cijfers van ruimtevaartorganisatie Nasa blijkt dat bijna de helft van de missies naar de maan heeft gefaald. Bij slechts een deel van de maanmissies is het doel om daadwerkelijk op het maanoppervlak te landen: doorgaans beperkt de missie zich tot een baan rond de maan of een scheervlucht.