Lockdowns werken nog altijd door op de psychische gesteldheid van jongeren

Lege straten in Amsterdam tijdens eerste nacht van de avondklok in maart 2021. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

De coronapandemie lijkt de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken van name jongvolwassenen enigszins te veranderen. Dit schrijven Amerikaanse onderzoekers woensdag in het vaktijdschrift PLOS ONE.

Eerder onderzoek naar collectieve stressvolle gebeurtenissen, zoals aardbevingen en orkanen, leverde volgens de auteurs nog weinig verband op met persoonlijkheidsverandering. Langjarig persoonlijkheidsonderzoek onder een representatieve groep van ruim zevenduizend deelnemers aan de online Understanding America Study wijst nu anders uit.

De Amerikaanse respondenten in de leeftijd van 18 tot ruim 100 jaar vulden meermalen de Big Five in, de internationaal gezaghebbende vragenlijst die meet hoe mensen scoren op de vijf voornaamste karaktertrekken extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openstaan voor nieuwe ervaringen.

Hun antwoorden van begin 2020, kort na het begin van de pandemie, verschilden nog weinig van de uitkomsten die de vragenlijst voorafgaand aan de pandemie opleverde. Alleen de emotionele stabiliteit nam begin 2020 juist wat toe. Maar toen dezelfde respondenten de vragenlijst in de loop van 2021 en 2022 opnieuw invulden, was met name onder twintigers een afname zichtbaar op het gebied van emotionele stabiliteit, vriendelijkheid, zorgvuldigheid en openstaan voor nieuwe ervaringen. De oudste volwassenen vertoonden die veranderingen niet.

Alarmfase

Bertus Jeronimus, klinisch ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en niet betrokken bij het onderzoek, vindt dit ‘heel mooi, zorgvuldig werk van toonaangevende onderzoekers op dit terrein’. Jeronimus, gespecialiseerd in persoonlijkheid, subjectief welbevinden en stress: ‘In het begin van de pandemie zie je de emotionele stabiliteit onder deze respondenten wat toenemen, juist in de alarmfase. Dat hadden we niet verwacht. Maar die verandering trekt weer bij, dat was kort geformuleerd meer een persoonlijkheidsschommeling.’

Echt opmerkelijk vindt hij dat de persoonlijkheidsveranderingen die later in de pandemie zijn waargenomen, tot nu toe aanhouden. ‘Dat is erg verrassend, omdat het tegen de mondiale trend ingaan. Mensen worden sinds de jaren zeventig juist steeds wat extraverter, vriendelijker en opener. Hier zie je het tegenovergestelde.’

Tieners

Of dit beklijft, is nog niet te zeggen. De veranderingen waren klein, ongeveer eentiende van een standaarddeviatie. ‘Dat is op een groep van pakweg duizend personen best veel, maar op individuele basis merk je er nauwelijks iets van. Niet razend groot dus, maar zeker betekenisvol.’

Op de eerdere aanname dat collectieve gebeurtenissen geen effect hebben op persoonlijkheidskenmerken, heeft Jeronimus wel wat kritiek: ‘Wat de maatschappij beïnvloedt, beïnvloedt ook mensen. Dat zagen we na de Great Depression, de Tweede Wereldoorlog en de babyboom.’ Jeronimus maakt zich vooral zorgen over de tieners uit lockdowntijd. ‘Dat is een levensfase die helemaal draait om vriendschappen. Die hebben een enorme dreun gehad.’

Nederland

In Nederland lijkt het vierde landelijke kwartaalonderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie onder jongeren van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen dit nu te bevestigen: ook na een periode zonder coronamaatregelen is het aantal jongeren met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog, meldt het RIVM woensdag. In het najaar van 2021 liet 9 procent van de ondervraagde jongeren tussen 12 en 25 jaar weten serieus aan suïcide te denken. Tijdens de lockdown tussen december 2021 en februari 2022 verdubbelde dit percentage bijna tot 17 procent. In het vierde kwartaalonderzoek blijkt dit percentage nu met 16 procent nog nauwelijks gedaald.

Nog steeds melden veel jongeren ook psychische problemen (37 procent), eenzaamheid (49 procent) en stress (49 procent). Een meerderheid van de ondervraagde jongeren (57 procent) wil geen coronamaatregelen meer. Ook verlangen ze naar een plan van aanpak voor pandemieën van de overheid. Het vertrouwen in de toekomst van jongeren steeg wel iets, met 4 procent.

Denk je aan zelfdoding? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.