Liveblog Wetenschap: Weer een nieuw Alzheimermedicijn: nog maar weinig baat voor de patiënt

Een medicijn dat de voortschrijding van de ziekte van alzheimer met een derde afremt: het klinkt als een geweldig resultaat maar in de praktijk blijken de cijfers die maandagmiddag werden geopenbaard behoorlijk tegen te vallen. Tijdens het Wereld Alzheimer Congres, dat in Amsterdam plaatsvindt, presenteerden internationale wetenschappers de onderzoeksgegevens achter het medicijn donanemab dat de ziekte ‘significant zou vertragen’. In werkelijkheid komt het erop neer dat patiënten in anderhalf jaar tijd op een schaal van 144 punten geen 9 punten achteruit gaan maar 6. Of patiënten daar wat van merken is de vraag.

Donanemab is een medicijn in een nieuwe klasse geneesmiddelen tegen alzheimer die de oorzaak van de ziekte zouden moeten wegnemen. Ze bestaan uit antistoffen die het immuunsysteem ertoe aanzetten om in de hersenen de giftige amyloïde-eiwitten op te ruimen. Daar blijkt ook het nieuwe middel goed in te slagen, zo bewijst een verslag van het onderzoek in vakblad Jama. Maar net als bij de eerdere, vergelijkbare medicijnen heeft dat in het leven van patiënten niet zoveel effect.

Aan het onderzoek naar het nieuwe medicijn deden ruim 1300 patiënten uit acht landen mee, van wie de helft elke maand een infuus kreeg met antistoffen. Hoogleraar neurologie Pim van Gool (Amsterdam UMC) wijst erop dat het magere resultaat ook nog kan zijn beïnvloed doordat sommige deelnemers, door bijwerkingen, halverwege de studie ontdekten dat ze het echte middel kregen: een aantal deelnemers kampte met een lichamelijke reactie op het infuus.

Voor de dementieschaal die in de studies worden gebruikt (een optelsom van scores op vragen over het alledaagse leven) moeten patiënten zelf hun puntenaantal doorgeven. ‘Het idee dat ze een mogelijk werkzaam medicijn kregen kan er heel goed voor hebben gezorgd dat ze door een roze bril zijn gaan kijken’, aldus Van Gool. De onderzoekers benoemen dat manco zelf ook in hun onderzoek.

Ook in een onafhankelijk commentaar dat samen met de onderzoeksresultaten is gepubliceerd, wordt benadrukt dat het klinische effect ‘zwak’ is. De bijwerkingen van het middel kunnen bovendien ernstig zijn. Drie patiënten overleden tengevolge van de behandeling met het medicijn. Bij 27 procent van de deelnemers in de medicijngroep kwamen kleine hersenbloedingen voor, twee keer zoveel als in de groep die een nepmedicijn kreeg.

De nieuwe alzheimermedicijnen zijn tot nu toe alleen nog maar in de Verenigde Staten op de markt.

Ellen de Visser