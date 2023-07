Liveblog Wetenschap: Koers overheid met gengewassen ‘staat haaks’ op wat burger wil

Prima als er straks landbouwgewassen in Europa genetisch kunnen worden gemanipuleerd, met veilige precisietechnieken zoals CRISPR-Cas. Alleen moeten de groenten en granen in kwestie wel herkenbaar zijn in de winkel.

Dat is een van de kernadviezen die adviesorgaan Rathenau Instituut meegeeft aan het kabinet, nu er in Brussel wordt gesproken over de toelating van dergelijke gewassen tot de markt. De visie van Nederlandse burgers ‘staat haaks op de koers die de Nederlandse overheid heeft gekozen’, signaleert het instituut, na uitvoerige gesprekken met zes ‘focusgroepen’ van steeds een handjevol zorgvuldig geselecteerde burgers.

Terwijl Brussel de regels voor de nieuwe gewassen wil loslaten, willen de burgers juist dat de overheid nieuwe spelregels bedenkt. ‘Volgens hen moet er een maatschappelijk doel zijn en mogen ngt-gewassen (nieuwe genomische technieken, red.) niet louter uit commerciële motieven worden ontwikkeld’, schrijft het Rathenau. Dat zou betekenen dat de gewassen ‘per geval moeten worden beoordeeld’ op hun ‘waarde voor de samenleving’.

AP - Frans Timmermans bij de bekendmaking dat hij de regels voor genetische aanpassing van gewassen wil versoepelen.

De Europese Commissie ziet de gengewassen als belangrijk gereedschap in de strijd voor een schonere landbouw en tegen klimaatverandering. Zo zijn er al gewassen die beter tegen hitte, droogte, zouter grondwater of bepaalde ziektes kunnen. Tegenstanders zien echter liever dat die gewassen op de ouderwetse manier worden gekweekt.

Het Rathenau-rapport verscheen al in het Engels, maar beleeft nu zijn debuut in het Nederlands. Wat precies de voors en tegens zijn van de nieuwe gentechnieken, leest u hier. Over de techniek achter CRISPR-Cas zelf en de toepassingen ervan, schreven we eerder deze reportage.

Maarten Keulemans