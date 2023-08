Live extreem weer: Brand op Tenerife nog niet onder controle: meer dan 4.000 mensen geëvacueerd

Dag Rik, jij bent nu op vakantie in Slovenië vlakbij het overstromingsgebied. Wat zie jij vanaf je vakantieplek?

Wij zijn nu tweeënhalve week in Slovenië en verblijven op dit moment niet al te ver van Kranj, in het noordwesten van het land. We zitten in een oud boerderijtje langs een rivier in een prachtige groene kloof.

‘We hadden eerder gehoord dat een schattig riviertje langs het huis liep. Van de week hebben we in dat riviertje gestaan en het super heldere water kwam tot de enkels. Vannacht heeft het de hele nacht geregend en toen we vanochtend naar het riviertje keken, was die veranderd in een kolkende donkere stroom.

‘Daar word je wel een beetje zenuwachtig van. Zeker toen een buurvrouw ons vertelde dat we het dal niet uit konden vanwege aardverschuivingen en overstromingen. Dat betekent dat je vastzit in een kloof van 15 kilometer lang tussen twee hellingen. Dan ga je toch met andere ogen naar een plek kijken. Dan ga je nadenken of je auto nog kan blijven staan, waar je die had geparkeerd of hoe je het dak moet bereiken, als dat nodig is.

‘De verhuurder van het huisje probeerde ons nog wel gerust te stellen door te zeggen dat het huis al 250 jaar staat en nog nooit is overstroomd. Toen ik in Delft studeerde leerde ik over het ontwerp van dijken. Die worden gebouwd op gebeurtenissen die eens per duizend of tienduizend jaar voorkomen. 250 jaar is dus niks.

‘Het deed me denken aan het Duitse stadje Schuld in de Eifel. Daar was ik twee jaar geleden om een reportage te maken over de enorme overstromingen. Dat was ook een dorpje tussen de bergen dat volledig was verzwolgen door een overstromende rivier. Ook hier heeft de rivier weinig ruimte. Er zit zo’n 100 meter tussen twee rotswanden waar de rivier tussen stroomt. De rivier kan eigenlijk alleen omhoog en je weet niet hoeveel regen nog gaat vallen de komende uren.’

Was je voorbereid op zoveel regen?

‘Gisteren zaten we nog in het zonnetje met 26 graden in de hoofdstad Ljubljana. De weerapps gaven wel aan dat er 90 tot 100 procent kans op regen was, maar dat hadden we eerder meegemaakt. Dan viel er uiteindelijk een buitje. Dit hadden we echt niet aan zien komen.

‘Het was ook geen grote storm, maar het regende gewoon heel veel, heel lang. In een dag viel net zoveel regen als normaal in een maand valt. Dan moet je bedenken dat al die regen door een trechtertje moet stromen.’

Maar hoe ziet de rivier er nu uit?

‘De rivier is aan een kant overstroomd, maar voorlopig staan wij aan de goede kant van de rivier. Vanmiddag is de waterstand ook iets gedaald, maar voor je het weet stijgt de rivier weer snel. Het was even droog, maar inmiddels is het beginnen te regenen. We kunnen het dal wel weer uit, dus als we weg willen kan dat gelukkig.’

Lees verder: Drie doden, onder wie twee Nederlanders, door ‘bijbelse’ overstromingen in Slovenië

Wian Slendebroek