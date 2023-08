Live extreem weer: Autoriteiten Maui vragen dna aan bewoners voor identificatie slachtoffers natuurbrand

De Franse weerdienst Météo France meldt woensdag dat het in Frankrijk al ongebruikelijk heet is, terwijl de hittegolf die over het land spoelt zijn hoogtepunt nog moet bereiken. Dinsdag was het landelijk 27,1 graden. Dat is de hoogste temperatuur die ooit gemeten is na 15 augustus.

Het vorige hitterecord was slechts een dag oud: maandag was het met 16,6 graden ook al heter dan ooit. Météo France verwacht dat het warmterecord later deze week opnieuw verbroken zal worden. Dat het laat in de zomer nog langere tijd zo heet is, is volgens de weerdienst niet meer voorgekomen sinds 1947.

Météo France spreekt van een ‘langdurige en intense hittegolf’ die twee derde van het land treft, voornamelijk het zuidelijke deel. Voor 67 van de 96 Franse departementen zijn vanwege de hitte waarschuwingen afgegeven. Voor 19 departementen geldt in ieder geval tot en met donderdag code rood. Voor tientallen andere departementen is code geel of oranje van kracht. Lokale autoriteiten raden ouderen aan vooral binnen te blijven.

Eva Selderbeek