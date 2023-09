Live extreem weer: Al 22 doden door overstromingen in Brazilië • Ook Griekenland getroffen door extreme regenval

Sinds maandag teistert storm Daniel grote delen van Griekenland, dat de handen tot gisteren nog vol had aan het bestrijden van bosbranden. Inmiddels is dat tij weliswaar gekeerd, maar staat er een nieuwe ramp voor de deur. Volgens de Griekse weerdienst valt er deze week tussen de 550 en 700 milimeter regen in de streek rondom het Pelion-gebergte in het midden van Griekenland. Dat is meer dan er in hoofdstad Athene gewoonlijk in een jaar valt (400 millimeter).

De regio Thessalië, waar Pelion in ligt, is het zwaarst getroffen. De extreme regenval heeft al geleid tot grote overstromingen in kustplaats Volos en een aantal kleinere gemeenten. In Volos kwam een man om het leven doordat een muur instortte, een ongeluk dat volgens de brandweer een gevolg was van het slechte weer.

Op beelden uit Volos van de Griekse publieke zender ERT is te zien hoe verschillende auto’s door het overstromingswater de zee in gesleurd worden. Tenminste één bestuurder in de stad is vermist. Honderden mensen zitten vast in hun auto’s. De autoriteiten stelden dinsdag een verkeersverbod in voor Volos en omliggend gebied.

Naar verwachting blijft de regen nog minimaal een etmaal doorvallen, en waarschijnlijk blijft het zelfs tot donderdag regenen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis riep inwoners van de getroffen streek op om zich te houden aan de instructies van de burgerbescherming. De premier noemde het ‘extreem moeilijk’ om het extreme weer het hoofd te bieden zonder medewerking van de bevolking.

