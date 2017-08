Liefhebbers van bittere smaken zijn narcistischer - klopt dit wel?

Zelfs als zo'n verband overeind blijft, dan wil dat volgens persoonlijkheidsonderzoeker Adam Fetterman van de universiteit van Texas niet zeggen dat mensen die van bittere smaken houden zich daadwerkelijk antisocialer gedragen. Zeer waarschijnlijk gaat het volgens Fetterman om een onbewuste gedachte: zodra mensen zichzelf associëren met de smaak 'bitter', beantwoorden ze ook karaktervragen met het idee 'bitter' in hun achterhoofd. Iets soortgelijks is hij met zijn eigen onderzoek tegengekomen met zoete smaakvoorkeuren.



Daarbij gaat het om heel subtiele verschillen: smaakvoorkeuren verklaren in het onderzoek slechts enkele procenten van de manier waarop proefpersonen over hun eigen karakter denken. 'Het zijn zulke kleine effecten die we niet goed kunnen verklaren, dat het onduidelijk is hoe betekenisvol ze in het dagelijks leven zijn. Dat is ook een van de redenen dat ik ben gestopt het te onderzoeken', zegt Fetterman.