LG’s 325 inch super-tv kost anderhalf miljoen euro - 16 september 2021

U dacht dat u met uw scherm van 65 inch een joekel in huis had? De nieuwe serie tv’s van LG plaatst dit formaat in perspectief. De fabrikant heeft zogenoemde dvled-tv’s in de catalogus staan die variëren van 109 tot maar liefst 325 inch. Ze zijn beschikbaar in verschillende resoluties van gewone HD tot 8k. De duurste variant kost in de VS maar liefst 1,7 miljoen euro, omgerekend 1,45 miljoen euro, zo meldt CNet. Europese prijzen zijn niet bekend.

Dvled staat voor Direct View LED. Hierbij wordt iedere individuele pixel gevormd door een led’je. De kleinste pixel is slechts 0,9 millimeter. De tv’s met lagere resoluties zijn vanzelfsprekend goedkoper, maar hebben grotere pixels. Dit soort tv’s zijn een alternatief voor high end-projectoren, maar hebben als voordeel dat ze veel helderder zijn. (Laurens Verhagen)

