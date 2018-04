Lezerspost: wordt met 'controleren' niet 'beheersen' bedoeld?

En, wat zegt het Stijlboek?

Het Volkskrant Stijlboek waarschuwt voor verkeerde vertalingen uit het Engels en noemt in het lijstje voorbeelden instinkers als billion (miljard, niet 'biljoen') en to welcome (vaak: toejuichen of blij zijn met en niet altijd 'verwelkomen').



Ook to control staat in dat lijstje. Het werkwoord dient te worden vertaald als 'beheersen' of 'macht uitoefenen' en niet als 'controleren'.