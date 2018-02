Lezerspost: of je wil of wilt? Het is maar net wat je van de krant verwacht

Hoe erg is dat?

Dat hangt er helemaal van af wat je van de krant eist of verwacht. Je wil in bovenstaand voorbeeld is informeler dan je wilt, maar beide vormen zijn correct. Opvallend genoeg maakt alleen Nederland dat onderscheid tussen informeel en formeel. In België gelden beide vormen als correct en neutraal (noch formeel, noch informeel dus). En ook om te onthouden: is het onderwerp u in plaats van je, dan is de t in geschreven taal nog wel noodzakelijk.