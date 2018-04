Leven op planeet die op aarde lijkt? Supervlam maakt einde aan illusies

De zwakke rode dwergster vertoont zulke explosieve uitbarstingen dat zelfs de meest robuuste micro-organismen het onderspit zouden delven. Alles wijst erop dat Proxima b, zoals de planeet heet, zo dood is als een pier.



Dat rode dwergsterren af en toe uitbarstingen vertonen was al bekend. Vorig jaar werd er nog een waargenomen met het ALMA-observatorium in Chili. Maar de explosie van 18 maart 2016 brak alle records. In een paar minuten tijd werd Proxima bijna zeventig keer zo helder als normaal. Tijdens de 'supervlam' straalde hij evenveel energie uit als de zon in drie maanden.



Ward en zijn collega's registreerden de flits met de Evryscope in Chili - een soort fisheyetelescoop die continu de hele zuidelijke sterrenhemel in het oog houdt. In twee jaar tijd registreerden ze maar liefst 24 uitbarstingen van Proxima, maar die van 18 maart 2016 was verreweg de krachtigste.