Leuk hoor, steeds meer ‘connected’ apparaten in huis. Tot je de wifi verwisselt

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door ontwerpwetenschapper Jasper van Kuijk. Deze week: het thuisnetwerk.

Toen ik een nieuwe internetleverancier koos, verwachtte ik al wat gedoe. Het werd heel veel gedoe, maar uit een andere hoek dan ik dacht. Het overstappen van de ene leverancier naar de andere, dat ging verrassend soepel. Modem op tijd binnen, nieuwe aansluiting werkte gewoon: dikke prima. De problemen kwamen bij het netwerk binnen ons huis.

Ik had er wel op gerekend dat we onze telefoons en tablets aan het nieuwe netwerk zouden moeten koppelen. Maar ik had even over het hoofd gezien hoeveel apparaten ik in het afgelopen jaar, sinds onze verhuizing, aan de wifi had gekoppeld. Ik bleek gaandeweg een heel dingennet, een heus ‘Internet of Things’, te hebben aangelegd. Toen ik eenmaal de nieuwe modem had aangezet, waren al die apparaten ineens hun verbinding kwijt: de printer uiteraard (oké, die had ik kunnen zien aankomen), maar ook de oplader voor de elektrische auto, de elektrische verwarming in het tuinhuis, de warmtepomp, de digitale deurklink (die zat bij het huis, niet mijn idee), draadloze speakers, de verbruiksmeter in de meterkast en verdomd, zelfs de kookplaat en de afzuigkap.

Nu klinkt een elektrisch kacheltje met wifi in eerste instantie enigszins absurd, maar dan kan je het ding wel aansluiten op een thermostaat, of een timer instellen. En de afzuigkap en kookplaat communiceren via wifi met elkaar, zodat de afzuigkap bijvoorbeeld automatisch aan gaat als je gaat koken; scheelt weer een kabel trekken.

Maar als je dan dus wisselt van internetleverancier en je een nieuwe modem-router in huis krijgt, dan heb je een probleem. Een modem regelt de aansluiting naar buiten toe, de communicatie met je leverancier, en een router de communicatie over het netwerk binnenshuis, via kabels of wifi. En bij ons was dat netwerk binnenshuis dus ineens weg. En bij al die dingennetdingen geldt: als je ze eenmaal hebt aangesloten, kunnen ze soms best handige dingen doen, maar ze aansluiten is verre van handig.

De meeste apparaten hebben geen aparte knoppen voor het koppelen aan wifi, of iets van een display dat feedback kan geven, dus word je teruggeworpen op ‘druk vijf seconden op knop 1 en B, tot B knippert’. Onze kookplaat en afzuigkap zijn van Miele, dat als slogan heeft ‘er is geen betere’. Als dit inderdaad het beste is wat er qua wifi-aansluiten van keukenapparatuur op de markt is, dan moeten we voor mensen die iets van een ander merk hebben gekocht slachtofferhulp regelen.

Ineens werd me duidelijk wat ik nodig had. Nóg een apparaat. Met al die things aan het internet in huis, begint het steeds zinniger te worden om een aparte wifi-router te nemen en de gecombineerde modem-router van je internetleverancier daarop aan te sluiten en alleen als modem te gebruiken. Mocht je dan een keer van internetleverancier wisselen, gaat de modem weg, maar blijft je thuisdingennet in stand.