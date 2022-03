Leo Kouwenhoven, Nederlandse pionier van de quantumcomputer, weg bij Microsoft

Leo Kouwenhoven gold lange tijd als de rijzende ster van de quantumcomputer, maar kwam in opspraak nadat wetenschappers fouten ontdekten in zijn werk. Beeld Sanne De Wilde

In 2016 maakte de Delftse natuurkundehoogleraar een opzienbarende en naar verluidt lucratieve transfer naar het techbedrijf. Hij leek bijzondere deeltjes op het spoor te zijn die de basis konden vormen van een robuust type quantumcomputer dat Microsoft ontwikkelt. De ontdekking van deze zogenoemde majoranadeeltjes is potentieel Nobelprijswaardig, wat Kouwenhoven tot een beroemdheid maakte binnen de quantumwetenschap.

Microsoft heeft, anders dan concurrenten als IBM en Google, nog geen werkende quantumcomputer. Techneuten hopen dat die ‘computers van de toekomst’ supersnelle berekeningen mogelijk maken aan bijvoorbeeld klimaatmodellen. Dankzij Kouwenhovens onderzoek leek Microsoft de concurrentie in een klap voorbij te kunnen streven. Hij werd directeur van een nieuw Quantum Lab in Delft, waar Microsoft miljoenen in stak. Koning Willem-Alexander kwam het in 2019 persoonlijk openen.

Dat Kouwenhoven stopt bij Microsoft ‘houdt verband met een verandering in de benadering van schaalbare quantumcomputing’, laat Microsoft in een summiere schriftelijke reactie weten. ‘Wij wensen Leo succes voor de toekomst en danken hem voor zijn tijd bij Microsoft.’

Gevraagd naar de reden van zijn vertrek verwijst de quantumhoogleraar aan de telefoon naar de reactie van Microsoft. ‘Ik kan er niets over zeggen.’ Hij hoopt op een later moment meer toelichting te kunnen geven. ‘Ik heb daar wel een plan voor.’

Ook de vraag of hij nu terugkeert als onderzoeker aan de TU Delft, laat hij onbeantwoord. Na zijn overstap naar Microsoft hield hij daar een zogeheten nulurenaanstelling als hoogleraar. Dat is ook nu nog het geval, laat een universiteitswoordvoerder weten.

In opspraak

Kouwenhovens werk kwam begin vorig jaar in opspraak. Toen bleek dat de majoranadeeltjes bij nader inzien toch niet aangetoond waren in een studie onder zijn leiding. Het wetenschappelijke artikel hierover bevatte ongeoorloofd knip- en plakwerk en was gebaseerd op onbetrouwbare analyses, ontdekten twee oud-medewerkers van Kouwenhoven. Pas na vasthoudendheid van hun kant trok Kouwenhoven het artikel terug uit toptijdschrift Nature. Dit werd door de Volkskrant beschreven in een uitgebreide reconstructie.

Ook over drie andere belangrijke wetenschappelijke artikelen uit zijn groep zijn inmiddels twijfels. De tijdschriften plaatsten een waarschuwing bij deze publicaties, omdat er ‘mogelijk problemen zijn met de manier waarop de onderzoeksdata zijn verwerkt’.

Of deze affaires tot Kouwenhovens vertrek leidden, wil hij noch Microsoft bevestigen. Mogelijk heeft het Amerikaanse techbedrijf de hoogleraar simpelweg niet meer nodig en laat men hem daarom via de achterdeur vertrekken. In de schriftelijke reactie verwijst het bedrijf namelijk naar nieuws dat het maandag naar buiten bracht: het zou zijn onderzoekslab in het Deense Lyngby wél gelukt zijn om majorana’s te maken. Of dat echt zo is, is moeilijk te controleren: de resultaten zijn niet openbaar en niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. ‘Ik zou heel voorzichtig zijn met de interpretatie hiervan’, zegt ook quantumhoogleraar Christian Schönenberger (Universiteit Basel) in een reactie per mail. ‘Majorana’s zijn heel moeilijk te bewijzen.’

Integriteitsonderzoek

Hoe dan ook lijkt de gifbeker voor Kouwenhoven nog niet leeg. De TU Delft startte na de eerste probleempublicatie een integriteitsonderzoek, dat nog altijd niet is afgerond. Een ingeschakelde commissie van experts oordeelde al wel dat er waarschijnlijk sprake was van wetenschappelijke tunnelvisie en wensdenken bij de wetenschappers. Ze zagen geen bewijs voor opzet. Vanwege de mogelijke problemen in de andere majorana-publicaties uit Kouwenhovens groep is de universiteit nu ook een tweede integriteitsonderzoek gestart.