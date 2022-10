Leidse hoogleraar weg wegens ‘intimiderend’ gedrag

Beeld ANP

Bij aanvang van het onderzoek stelde de universiteit de hoogleraar al op non-actief. Nu het oordeel is geveld, heeft het bestuur besloten dat hij niet meer welkom is op de universiteit, geen promovendi meer mag begeleiden en in de toekomst ook geen gebruik mag maken van voorzieningen die hoogleraren en emeritus-hoogleraren hebben. Van ontslag is echter geen sprake, licht een woordvoerster toe. Dat is een ‘arbeidsrechtelijke’ kwestie en heeft ook met leeftijd te maken, zegt ze tegen het ANP.

Over de aard van het ongewenste gedrag vertelt de woordvoerster desgevraagd dat het gaat om zaken als machtsmisbruik en pesterijen. ‘In die hoek moet je het zoeken.’

De afgelopen jaren kwamen leidinggevende wetenschappers aan universiteiten vaker in het nieuws vanwege klachten over machtsmisbruik. Zo moest in Leiden een cognitief psycholoog vertrekken nadat ze als leidinggevende onder meer een medewerker opdracht gaf bloed af te nemen bij proefpersonen, terwijl daar geen toestemming voor was van de medisch-ethische commissie. In 2017 stuurde dezelfde universiteit een hoogleraar pedagogiek weg wegens het veroorzaken van een ‘verziekt werkklimaat’.

In een verklaring van de universiteit over de nieuwste zaak belooft bestuursvoorzitter Annetje Ottow beterschap. ‘Sociale veiligheid is een van onze speerpunten en het werken eraan staat hoog op onze agenda. Zo zetten we onder meer gesprekstrainingen in om misstanden in de organisatie te voorkomen en eerder te signaleren, vooral omdat we weten – ook uit het KNAW-rapport over sociale veiligheid van Naomi Ellemers – dat sommige patronen moeilijk zichtbaar zijn.’

Machtsmisbruik

In dat rapport staat beschreven hoe ongewenst gedrag ook in de wetenschap een hardnekkig probleem is. ‘De grote werkdruk leidt de aandacht af van een goede samenwerking. Sterke afhankelijkheidsrelaties werken machtsmisbruik in de hand.’ Wetenschappers werken vaak in zeer gespecialiseerde omgevingen, waarin iedereen elkaar kent en een beperkt aantal mensen de dienst uitmaakt. Bovendien is er een voortdurende onderlinge competitie, bijvoorbeeld bij het aanvragen en verdelen van onderzoeksgeld of de vraag wie er als hoofdauteur vermeld wordt op onderzoeksartikelen.

Hoogleraar Naomi Ellemers, die leiding gaf aan het schrijven van het KNAW-rapport over de werkcultuur in de wetenschap, trok recent in de Volkskrant de parallel met de sport-, kunst- en filmwereld. Ook in de academische wereld verkeren veel talenten in een kwetsbare positie, onder meer omdat ze tijdelijke contracten krijgen en er slechts voor een klein aantal een vaste positie mogelijk is.

Ellemers: ‘Dat talent is ook nog eens moeilijk te objectiveren, het is meer een belofte die gevestigde wetenschappers moeten inschatten. Dat schept afhankelijkheidsrelaties. En het academische wereldje is klein. In sommige vakgebieden kom je elkaar altijd weer tegen, al zou je naar het buitenland gaan; tijdens congressen bijvoorbeeld of als reviewer van een wetenschappelijk tijdschrift. Je hebt daardoor geen exit-optie zoals je in andere sectoren wel vaak hebt. Dat geeft sommige wetenschappers buitengewoon veel macht, waardoor mensen die van diegene afhankelijk zijn, geneigd zijn heel veel te slikken.’

Bestuursvoorzitter Annetje Ottow zegt in een verklaring over de zaak dat het haar en haar medebestuurders ‘zeer raakt’ dat het gedrag van de hoogleraar ‘zoveel mensen heeft kunnen beschadigen’. Ze voegt eraan toe dat aan iedereen die zich heeft gemeld hulp wordt aangeboden.

‘We kijken scherp naar de lessen die we als universiteit hieruit moeten leren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er in de toekomst eerder aandacht wordt gegeven aan ongewenst gedrag, ook in de vorm van preventie’, aldus de Universiteit Leiden.