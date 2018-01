Leids ziekenhuis gaat dna-informatie van patiënt delen, dit kan de werking van medicijnen verbeteren

Afbraaksnelheid

Een medicijn kan in te hoge of te lage concentratie in hun bloed terechtkomen. Gevolg: het middel werkt niet of minder snel of is zelfs gevaarlijk

In het dna-profiel draait het om de genen die zijn betrokken bij de activiteit van enzymen in de lever. Tien daarvan zijn van groot belang bij afbraak of omzetting van bepaalde geneesmiddelen. Fabrikanten gaan bij de ontwikkeling van een medicijn uit van de gemiddelde afbraaksnelheid. Maar van alle Nederlanders heeft 95 procent een variant in de genen die leidt tot een andere omzetsnelheid, zegt de Leidse ziekenhuisapotheker Jesse Swen. Krijgen zij een geneesmiddel waarvan bij hen nu net het betrokken enzym afwijkt, dan kan een medicijn in te hoge of te lage concentratie in hun bloed terechtkomen. Gevolg: het middel werkt niet of minder snel, een middel geeft meer bijwerkingen of is zelfs gevaarlijk. Zo is wereldwijd een aantal jonge kinderen overleden na het gebruik van de pijnstiller codeïne die, als gevolg van een erfelijke aanleg, in hun lever te snel was omgezet. Als van alle Nederlanders die farmacogenetische informatie bekend zou zijn, zouden jaarlijks 200 duizend recepten moeten worden aangepast, zegt Swen.



Volgens Ron van Schaik, hoogleraar farmacogenetica in het ErasmusMC, overwegen andere ziekenhuizen het Leidse voorbeeld te volgen. Een groot Europees onderzoek, onder leiding van het LUMC, moet uitwijzen of het afstemmen van medicijnen op het dna van patiënten tot minder bijwerkingen leidt en kosteneffectief is.