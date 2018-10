Leeuwin in Amerikaanse zoo bijt na jaren samenzijn onverwacht vader van welpjes dood

Een leeuwin heeft in een Amerikaanse dierentuin de vader van haar drie welpen gedood. Het gebeurt zelden dat leeuwen die al langer samenleven elkaar aanvallen zonder duidelijke aanleiding. Leeuwin Zuri (12) viel leeuw Nyack (10) vroeg in de ochtend aan. De dierentuin Indianapolis Zoo was toen nog gesloten.

Leeuwin Zuri doodde de vader van haar welpen. Beeld REUTERS

Waarom Zuri aanviel is onduidelijk. Personeel kwam op het leeuwenverblijf afgesneld vanwege ‘uitzonderlijk hard gebrul’. Ze troffen de twee leeuwen vechtend aan. Het lukte niet om hen snel genoeg uit elkaar te halen. De leeuwin had de leeuw bij de nek gegrepen en liet pas los toen het mannetje niet meer bewoog, vertelde de directeur van de dierentuin aan persbureau Reuters.

Hoewel het niet uitzonderlijk is dat leeuwen of leeuwinnen elkaar in het wild en in gevangenschap aanvallen, is de situatie in Indianapolis opmerkelijk en onverwacht, zegt de dierentuindirecteur. De twee leeuwen leefden al acht jaar in hetzelfde verblijf en kregen twee jaar terug drie jongen. De Amerikaanse dierentuin stelt een onderzoek in naar de tragische gebeurtenis.

Leeuwen vechten onderling en dat kan er agressief aan toe gaan, zegt Janno Weerman, curator zoogdieren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. ‘Als een mannetjesleeuw in het wild bij een nieuwe groep komt, is het eerste dat hij doet de nakomelingen van zijn voorganger doden. Hij wil zijn eigen genen doorgeven. Dat doen meer zoogdieren.’

Nyack, het gedode leeuwen mannetje. Beeld REUTERS

Ook vrouwtjes staan er om bekend niet zachtzinnig met mannetjes om te gaan. ‘Soms krijgen ze klappen net na het dekken. Of een leeuwin wil haar jongen beschermen’, zegt Weerman. Maar een leeuwin die in haar eentje een leeuw doodt, noemt Weerman uitzonderlijk. ‘Leeuwen zijn over het algemeen stukken sterker.’

Leeuwen leven in een groep. In zo’n groep is slechts plek voor een mannetje. Als mannelijke kinderen volwassen zijn, worden ze uit de groep gevochten door hun eigen ouders. De introductie van nieuwe kinderen aan de vader en de rest van de groep is altijd een delicaat moment, volgens Weerman. Ook in het wild zonderen vrouwtjes zich in het begin af met hun welpjes om ze te voeden en beschermen.

Binnenkort maakt Blijdorp zelf zo’n introductie mee. Die extra bijzonder is, omdat de leeuwen in de Rotterdamse dierentuin niet van Afrikaanse maar Aziatische herkomst zijn. De Aziatische leeuw is een andere ondersoorten wordt met uitsterven bedreigd . Er zijn nog slechts zo’n 600 levende exemplaren wereldwijd (in het wild alleen nog in een reservaat in Noord-India). Ook het aantal Afrikaanse leeuwen neemt wereldwijd af. Volgens tellingen van de internationale dier- en natuurconservatieclub IUCN zijn er wereldwijd tussen de 23- en 39 duizend Afrikaanse leeuwen.

Met drie welpjes in een kraamkamer

Een van de leeuwinnen in Blijdorp leeft op dit moment met haar drie welpjes in een kraamkamer en zal binnenkort naar de groep terugkeren, vertelt Weerman. Eerst zullen de jongen kennismaken met hun vader. Als dat goed gaat, kunnen ook de andere vrouwtjes erbij komen.

Drie leeuwenwelpjes in de kraamkamer in de Rotterdamse dierentuin Blijdorp Beeld Diergaarde Blijdorp

Het is een geleidelijk proces. De eerste kennismaking gaat nog met een afscheiding ertussen, dan kunnen ze elkaar alleen nog maar zien. ‘Het is nu eenmaal niet ondenkbaar dat ze worden aangevallen’, zegt Weerman. ‘Gelukkig heeft de natuur ervoor gezorgd dat ze er niet bepaald bedreigend uitzien.’