Leerlingen moeten dure rekenmachines op school kunnen huren

Welke rekenmachines leerlingen op havo en vwo mogen gebruiken, verandert regelmatig. Elk jaar stelt een commissie op verzoek van de minister een lijst op van modellen die zijn toegestaan bij het examen. Bestaande modellen kunnen van de lijst vallen en dan moeten leerlingen dus een nieuwe aanschaffen. Best jammer als de prijs op kan lopen tot zo’n 110 euro en de basisfunctionaliteit niet bijzonder veel verandert. Er is tenslotte niet elk jaar een nieuw getal pi en de sinus-functie blijft denkelijk ook gelijk. Daarom vroeg Arjen van Gijssel, een vader met vier kinderen op de middelbare school, de Tweede Kamer onlangs hier iets aan te doen. De Kamer speelde het verzoek door aan de minister.

Productinnovatie is in de basis goed, want dat leidt tot betere en goedkopere producten. Alleen zijn niet alle innovaties een even grote verbetering en kan vernieuwing er ook voor zorgen dat bestaande producten onbruikbaar worden. Denk aan een nieuw soort plug op een tv, waardoor bestaande randapparatuur niet meer kan worden aangesloten. Omdat fabrikanten weten dat mensen boos worden als hun oude apparaten plots niet meer bruikbaar zijn, hebben tv-modellen vaak een tijdlang verschillende typen connectors naast elkaar, als overgangsperiode. Bovendien, als je oudere producten de facto onbruikbaar maakt moet, om dat te rechtvaardigen, de verbetering die je introduceert wel significant zijn. Dit rekening houden met de voorgaande generatie producten, dat lijkt bij de rekenmachines te ontbreken.

Het wreekt zich misschien ook een beetje dat degenen die er belang bij hebben om niet al te vaak een nieuwe rekenmachine te hoeven kopen – de ouders of verzorgers – niet betrokken zijn bij het samenstellen van de lijst van toegestane rekenmachines. Fabrikanten vinden het natuurlijk niet per se erg als hun oude modellen niet meer mogen, want dan kunnen ze meer nieuwe verkopen. En de commissie die de rekenmachines selecteert, en ook de scholen, maken zelf geen extra kosten en hebben dus geen directe financiële prikkel om oude modellen zo lang mogelijk te handhaven. Zoiets kan de beslissingen die je neemt beïnvloeden.

Dus misschien kan de minister overwegen om over te stappen op een ander eigendomsmodel. Een fabrikant van wasmachines heeft er in de basis baat bij als jij zo vaak mogelijk een nieuwe wasmachine moet neerzetten, maar een verhuurder van wasmachines heeft er baat bij dat jij zo lang mogelijk dezelfde wasmachine blijft gebruiken. De rekenmachines zouden, net als vaak bij boeken, in beheer van de scholen kunnen komen, waarna leerlingen deze kunnen lenen of huren. Dan is er in ieder geval een prikkel om langer gebruik te maken van hetzelfde model, wordt de pijn van het overstappen naar een nieuw model via de verhurende partij verdeeld over meerdere huurders en komt die niet terecht bij één gezin.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk