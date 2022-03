Laten we nieuwe dekens sturen naar de Oekraïense vluchtelingen, maar ook naar de andere.

De stoep van onze buren stond vol met verhuisdozen, kratten en grote boodschappentassen. Ze waren een inzamelingsactie begonnen voor Oekraïense vluchtelingen en de hele wijk kwam aansjouwen met spullen. Sommigen brachten dingen die al een tijd op zolder leken te hebben gestaan: afgedragen kleding en speelgoed uit de jaren tachtig. Anderen waren speciaal naar de winkel gegaan en kwamen nieuwe dekens brengen, met de kaartjes er nog aan.

Ik moest denken aan hoe cijferkoning Hans Rosling ooit vertelde over zijn jeugdherinnering aan een hulpactie. Hij was een Zweedse kleuter toen Nederland in 1953 getroffen werd door de watersnoodramp. Hij hoorde zijn ouders discussiëren over de vraag of ze hun oude of nieuwe dekens naar Nederland moesten sturen. Zijn ouders kozen er uiteindelijk heel bewust voor om hun twee beste dekens te sturen en zelf weer onder de oude te gaan slapen.

Ik kon Roslings anekdote niet terugvinden in zijn boeken. Ik vroeg Peter ten Wolde, die het gedachtengoed van Rosling in Nederland uitdraagt, of hij wist waar dit verhaal stond. Ten Wolde wees me op een interview uit 2015, gewoon in de Volkskrant, waarin Rosling deze herinnering ophaalde.

Ik raad iedereen aan dat interview te herlezen, Rosling zegt zoveel dingen die raak zijn voor de situatie van nu. ‘Wij als wereldbevolking hebben gezamenlijk een probleem: oorlog. Dát moeten we oplossen.’

In 2015 had Rosling het niet over Oekraïne, maar onder andere over de oorlog in Syrië en de humanitaire crisis in Irak. Hij bepleit dat Europeanen vol vooroordelen zitten over ‘ontwikkelingslanden’ (een term waarvan Rosling overigens vindt dat je hem niet zou moeten gebruiken): ‘Westerlingen weten zeker dat ontwikkelingslanden louter bevolkt worden door moslims en Afrikanen, dat die het geen zier kan schelen of hun dochter onderwijs krijgt, dat ze zoveel kinderen krijgen als ze kunnen. Dat is allemaal niet waar! Fout!’ Hij legt uit dat onwetendheid over de rest van de wereld een groot probleem is, omdat 90 procent van de toekomst van Nederland afhangt van wat er buiten Europa gebeurt.

Ik moest aan deze woorden van Rosling denken toen ik de afgelopen week zag hoe de Oekraïense vluchtelingen werden afgezet tegen vluchtelingen uit andere landen. De Oekraïense politicus die vertelde hoe vreselijk het was dat hij Europese mensen met blond haar en blauwe ogen zag sterven. De Amerikaanse journaliste die zei: ‘Dit zijn geen vluchtelingen uit Syrië: ze zijn christelijk, ze zijn wit.’ De Britse journalist die schreef dat dit gaat om mensen die Netflix kijken en Instagram hebben.

Het klinkt bijna alsof een oorlog minder erg is als hij mensen treft die níét wit, christelijk, Europees en in het bezit van een Instagram-account zijn. Alsof je hen dan niet zou moeten helpen. Rosling zei in 2015 over Irak en Syrië: ‘Het is niet moeilijk. We hebben een verschrikkelijk humanitair probleem en dat moeten we oplossen. Soms moeten we de nieuwe dekens sturen en niet de oude. Dat is de essentie.’

Laten we nieuwe dekens sturen naar de Oekraïense vluchtelingen, maar ook naar de andere.