Last van muizen? Door ze voedsel en veilig onderdak te geven, kun je ze al na 20 generaties als huisdier houden

Stresshormoon

Als dieren in een veilige omgeving komen, raakt hun stresssysteem van generatie op generatie minder scherp afgesteld, stelt Geiger in vakblad Royal Society Open Science. Dat is een kleine biologische verandering met grote gevolgen: de stresshormoon producerende bijnieren ontstaan namelijk toevallig uit hetzelfde stukje embryo dat ook gaat over zaken als snuitgrootte, vachtkleur en kraakbeen in de oren. 'De witte vlek op de keel van je kat is een typische plek voor depigmentatie door afwezigheid van deze cellen', zegt Vos.



De Zwitserse proef sluit aan bij eerdere studies, zegt Vos. In een beroemde reeks experimenten in het midden van de vorige eeuw temde de Russische geneticus Dmitry Belyaev wilde vossen door van elke generatie steeds de tamste dieren door te fokken. Al snel werden de vossen niet alleen zachtaardiger; ze kregen ook witte vlekken, een korte snuit, hangoren en een krullende staart, allemaal tekenen van huisdierwording. 'Het is niet zo dat er één domesticatie-gen is', zegt Vos. 'Eerder een heel palet. En die basis voor domesticatie is in allerlei soorten aanwezig.'



Geiger denkt wel dat er onder de muizen zelfselectie zal hebben plaatsgevonden. 'De schuwste exemplaren zijn de schuur waarschijnlijk ontvlucht', meldt ze per e-mail. 'Alleen de minst bange muizen zullen zijn gebleven, wat de selectie op tamheid op gang heeft gebracht.'