Lancering van SpaceX’s Starship, het bakbeest dat ooit mensen naar Mars moet brengen, uitgesteld

Het had maandagmiddag de eerste keer moeten zijn dat Starship van bedrijf SpaceX, waar in de toekomst tot wel honderd passagiers in zullen passen, de grens van het aardse verliet. In plaats daarvan bevroor een drukventiel en besloot de missieleiding dat lanceren onmogelijk was. Een volgende poging is op z’n vroegst over 48 uur mogelijk.

Het ontwikkelingstraject van Starship duurt al jaren, niet ongebruikelijk in de ruimtevaart, en kende in het verleden al de nodige tegenslagen. Zo eindigde een test met een eerdere variant van Starship in 2020 en 2021 nog in een indrukwekkende vuurzee. Overigens heeft SpaceX een cultuur van ‘proberen en gaan’, waarbij mislukkingen deel van het leerproces zijn.

De moed erin houden

Ook de lancering op maandag was alleen een technologietest. Het belangrijkste doel was om simpelweg zo veel mogelijk te leren over de raket, voordat deze daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Op de livestream probeerden de presentatoren daarom de moed erin te houden. ‘Dit is alleen maar goed nieuws, dit is niets om treurig van te worden’, zei een van hen vlak na de aankondiging dat de lancering niet door zou gaan, alsof ze zichzelf wilden overtuigen. Het tanken van brandstof ging overigens wél door, waarmee de middag veranderde in een veredelde generale repetitie van de tanksystemen.

In de toekomst gaat SpaceX het nieuwe bakbeest, dat een laadvermogen heeft van 150 duizend kilogram, in eerste instantie inzetten voor de lancering van de volgende generatie satellieten van hun starlink-zwerm. De volgende generatie is zo’n 7 meter lang en half zo breed, te fors voor de bestaande Falcon 9-raket van SpaceX.

Waar het bedrijf bij die Falcon 9 het al voor elkaar kreeg de onderste trap te laten landen zodat die kan worden hergebruikt bij een nieuwe lancering, moet Starship op termijn beide delen, de onderste trap én het ruimteschip zelf, gaan hergebruiken. Dat stond bij de huidige test nog niet op het programma. Eerder slaagden overigens al wel tests met het laten landen van de bovenste trap. Die efficiëntieslag moet Starship relatief goedkoper maken, zodat de raket ook voor andere partijen interessant wordt om grote ladingen richting het kosmische te brengen.

‘Filosofisch baanbrekend’

SpaceX heeft de eerste opdracht al op zak van Nasa om met Starship mensen naar de maan te brengen. Maar wat het in de ogen van het bedrijf en zijn enthousiaste volgers pas echt bijzonder maakt, is dat het ruimteschip ook Mars en de rest van het zonnestelsel binnen handbereik brengt.

‘Alleen daarom al is dit project filosofisch baanbrekend. Dit is de enige manier waarop we écht met menselijke bemanningen het zonnestelsel kunnen verkennen’, zei onafhankelijk ruimtevaartadvisseur Erik Laan daar eerder over tegen de Volkskrant. ‘Het biedt de mensheid voorlopig de enige route richting een toekomst waarin we mijnbouw gaan doen in het zonnestelsel, en mensen op Mars en daarna ook andere hemellichamen kunnen zetten.’