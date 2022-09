Lampen ophangen is een oncomfortabele combinatie van cryptogram en acrobatiek

Ik sta boven op een net te wankel keukentrapje met in mijn linkerhand de te monteren plafondlamp, en in mijn rechterhand een schroevendraaiertje, waarmee ik de snoertjes, die ik met enig geluk in het kroonsteentje heb weten te friemelen, probeer vast te draaien, maar net op het laatste moment schiet de bruine draad weer uit het kroonsteentje. ‘Staat hier écht geen spanning op?’, schiet er door me heen. Tuurlijk, ik heb in de stoppenkast deze groep wel uitgezet, maar was het wel écht de goeie groep? Ik sta ook niet heel lekker op het trapje: ik kan niet goed bij het contactpunt en moet boven mijn macht tillen.

Ziedaar waarom lampen ophangen niet mijn favoriete hobby is: het is een nogal oncomfortabele combinatie van cryptogram en acrobatiek, waarbij een klein foutje bestraft kan worden met een schok van 220 volt wisselspanning of een half huis waarin de stroom afschakelt, met daarbij behorende vloekende familieleden. Zelfs nu het kroonsteentje steeds vaker wordt vervangen door een blokje waarin je de stroomdraden zonder schroevendraaier kunt fixeren blijft het priegelen.

Het begint vaak al bij het ophangpunt van de lamp, dat je die openmaakt met de anticipatie waarmee een bomexpert van de explosievenopruimingsdienst een onschadelijk te maken explosief open schroeft: ‘Oké, eens kijken wat we hier hebben. Hmmmmmm, blauwe draad gaat daar, zwarte daar, eens kijken wat deze geel met groene doet.’ PATS. Kleurcoderingen zijn uitermate geschikt voor herkenning door diegenen die er vaak mee werken, maar minder voor incidenteel gebruik waarbij je moet leren wat wat is. Kortom: gekleurde snoeren zijn handig voor elektriciens, maar minder handig voor mensen als ik die eens in de een, twee jaar lampen ophangen.

Nu is de lamp die ik op wil hangen meegekomen uit Nederland. Bij de Zweedse lampen die ik daarna ophang loopt het aanzienlijk sneller. We wonen sinds kort in Zweden en hier zitten – net als in een aantal andere landen – stopcontacten in het plafond, met daarin ook een haak om de lamp aan op te hangen. De lampen die ik bij de Zweedse meubelgigant heb gekocht zijn ontworpen om aan zo’n haak te bevestigen. Ik moet wel nog even de standaardstekker aan de lampen monteren, maar dat kan dus staand aan tafel. Vervolgens hang ik de montageplaat van elke lamp aan de haak in het plafond, steek de stekker erin, draai de kap erop en klaar.

Uiteindelijk hang ik vier lampen op in twintig minuten. Na afloop sta ik even verwonderd in de rondte te kijken: serieus, ben ik al klaar?

Nadeel van deze gestandaardiseerde gebruiksvriendelijke ophangpunten is misschien dat lampenfabrikanten iets minder ontwerpvrijheid hebben. Maar je kúnt als je echt wilt ook alsnog de standaardplafondplaat eraf schroeven en een creatieve puzzellamp ophangen. ‘Eens kijken, wat hebben we hier?’

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk