Laatste verzoek van zijn leermeester: Thomas Hertog beantwoordt Stephen Hawkings ‘grootste vraag’

Thomas Hertog is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Leuven. Beeld Rebecca Fertinel

De avond ervoor heeft hij het publiek in poptempel Paradiso nog opgezweept met zijn geestverruimende denkbeelden en nu – op 28 februari, de dag dat zijn nieuwe boek officieel verschijnt – zit de Belgische kosmoloog Thomas Hertog in de lobby van een Amsterdams hotel vragen van de Volkskrant te beantwoorden. Het is een echo van het leven van zijn leermeester Stephen Hawking: continu ondergedompeld in de aandacht van publiek en pers, moeiteloos laverend tussen diepgravende inzichten over het kosmische en het bestaan in het alledaagse.

Toen Hertog in 1998 als promovendus bij Hawking begon, was die laatste al wereldberoemd. Vanwege zijn populairwetenschappelijke bestseller A Brief History of Time, in het Nederlands vertaald als Het heelal, vanwege zijn grote invloed op de moderne theoretische natuurkunde én, dat natuurlijk ook, vanwege Hawkings unieke verschijning. Hij sloeg de wereld voor het grootste deel van zijn leven gade vanuit zijn rolstoel, een exceptionele geest gevangen in een aftakelend lichaam. Zijn vaak revolutionaire inzichten deelde hij met een blikkerige computerstem. Het beperkte hem, leidde ertoe dat hij voor collega’s als Hertog vooral een coachende rol had. Maar hij dankte er mede zijn unieke kijk op zijn vakgebied aan.

‘Dat hij geen formules meer kon opschrijven, dwong Stephen om op een andere manier om te springen met de zwaartekrachttheorie’, zegt Hertog, tegenwoordig hoogleraar aan de universiteit van Leuven. Hij ging steeds vaker denken vanuit de geometrie: cirkels, lijnen en vormen in plaats van algebra en formules. Die denkomslag gaf hem een nieuwe, creatieve blik op het heelal.

Over de auteur George van Hal schrijft voor de Volkskrant over sterrenkunde, natuurkunde en ruimtevaart. Hij publiceerde boeken over alles van het heelal tot de kleinste bouwstenen van de werkelijkheid.

Twintig jaar lang werkte Hertog met Hawking samen en dat blijkt uit Het ontstaan van de tijd, Hertogs boek met de ondertitel Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal. Daarin beantwoordt Hertog ‘misschien wel de grootste vraag’ waarover Hawking nadacht, stelt de achterflap. Hertog spiegelt in zijn meeslepende proza niet alleen de gave van zijn leermeester om breinpijnigend complexe zaken behapbaar te maken, het werk verschijnt ook meteen gegarandeerd in minstens 25 talen.

Hertog is dan ook geen vreemde meer op het wereldpodium. In 2018 trok hij al de aandacht toen hij co-auteur bleek van Hawkings allerlaatste vakartikel, postuum verschenen. Daarin beschreven de fysici een nieuw idee over het ontstaan van het heelal. Eentje waaruit een bizar inzicht opborrelde: de mogelijkheid dat de tijd niet echt bestaat, maar opdoemt uit een diepere laag van de werkelijkheid. Zoals een hologram ontstaat uit een samenspel van licht.

Een laatste duizelingwekkend inzicht van de beroemde fysicus, jubelden media in binnen- en buitenland destijds. Toch zat er nog meer in het vat. Wat de buitenwacht niet wist, is dat Hawking eerder dat jaar, enkele weken voordat hij stierf, Hertog nog eenmaal bij hem had geroepen. ‘Ik was nooit fan van het multiversum’, zei Hawking tegen hem. ‘Tijd voor een nieuw boek… Zet er holografie in.’ Het zou de laatste keer zijn dat Hertog zijn leermeester sprak.

Multiversum, holografie… Hawking vroeg nogal wat van u?

‘Het boek introduceert al die concepten, maar is uiteindelijk bovenal een soort filosofische herijking van hoe we naar het ontstaan van het heelal moeten kijken. Die ideeën speelden al langer, op de achtergrond van de vakartikelen die Stephen en ik samen schreven, zichtbaar voor wie door de formules heen wist te kijken. In dit boek laat ik die achtergrond voor het eerst uit de schaduw treden.’

Privéfoto van Thomas Hertog met Stephen Hawking. Beeld Thomas Hertog

De conclusie is: we moeten op een andere manier naar het heelal leren kijken?

‘Ja. Tot voor kort keken wetenschappers vanuit een soort godsperspectief naar de kosmos. Daar bedoelden we overigens niets religieus mee: veel fysici beschouwen het heelal letterlijk van buitenaf, alsof je het in zijn geheel kunt beschouwen en doorgronden. De grootste doorbraak van Stephen was dat hij zich realiseerde hoe het anders kan. We zijn tenslotte déél van het heelal. We moeten het van binnenuit begrijpen.’

Hawking en Hertog richtten daarbij hun pijlen vooral op het idee van het multiversum, een theorie die Hawking al tegenstond toen Hertog in 1998 aan zijn promotie begon. Het multiversum veronderstelt dat ons universum er eentje is van vele, een enkele bel in een oneindige en letterlijk eeuwig bruisende kosmos waarin continu nieuwe universa verschijnen, als bubbels in een bad vol zeep.

Het idee dankte zijn populariteit aan het feit dat het schijnbaar verklaart waarom het heelal überhaupt levensvatbaar is. Niets in de fysica dicteert namelijk dat uit de oerknal een heelal vol leven moet ontstaan. Sterker nog: een gapende, levenloze leegte bleek destijds de meest waarschijnlijke uitkomst.

Waarom bestaat ons universum dan? Ziedaar de verlokking van het multiversum: als er schier oneindig veel universa bestaan, komen ook de heel onwaarschijnlijke vanzelf een keertje voor. Het bestaan van ons levensvatbare heelal is dan geen verbazingwekkende onwaarschijnlijkheid meer, maar een onvermijdelijke zekerheid.

Waarom vond Hawking dat niets?

‘Het multiversum biedt geen echte verklaring. Het zegt niets over hoe óns heelal eruit moet zien. Het doet geen toetsbare voorspellingen. En toetsbare voorspellingen doen is de kern van de wetenschap hè?’

Het multiversum is in zekere zin de ultieme verschijningsvorm van het godsperspectief waar Hawking en Hertog vanaf willen. Alleen vanuit zo’n allesoverstijgend oogpunt kun je immers het oneindig gebubbel van talloze universa waarnemen. Bekijk ons universum echter van binnenuit en al die andere universa zijn fundamenteel onzichtbaar. Je kunt nooit zeker zijn of ze bestaan. ‘Het had weinig meer met wetenschap te maken’, zegt Hertog.

En dus moest het roer om?

‘Ja. Hawking ging daarmee overigens in tegen wat hij eerder zelf schreef in A Brief History of Time. Maar hij keek toen nog naar het heelal vanuit dat godsperspectief, zoals al zijn vakgenoten, een visie waarin je alles om ons heen tracht te verklaren vanuit een alomvattende theorie die als het ware voorafgaat aan de oerknal. Maar nu wist hij dat je het andersom moet doen, als je het heelal van binnenuit beschouwt. Dan moet je de oerknal verklaren vanuit het huidige heelal. Top-down versus bottom-up, zoals hij dat noemde.’

In het boek vergelijkt u dat met de evolutietheorie van Darwin?

‘Neem de vertakkende boom van het leven uit de evolutietheorie. Die begint op de grond bij de eerste gemeenschappelijke voorouder van al het leven. Vanuit die voorouder kun je echter onmogelijk voorspellen hoe het leven zich via evolutie zal doorontwikkelen. Wij, de mens, zijn geen onvermijdelijk product van die evolutie. Net zo min kun je vanuit de oerknal voorspellen hoe het heelal eruit zou moeten zien. Het heeft alleen zin om terug te kijken naar het begin en te begrijpen via welke vertakkingen het heelal van vroeger is geëvolueerd tot het heelal van nu.’

Hertog en Hawking begrijpen die kosmische vertakkingen vanuit de lens van de quantumfysica, de contra-intuïtieve natuurkundetheorie waarin zoiets bestaat als superpositie: de vreemde eigenschap dat deeltjes voordat je ze waarneemt op meerdere locaties kunnen zijn. Dat idee breiden ze vervolgens uit naar het heelal als geheel. Aan het begin van het heelal bestaan alle mogelijke heelallen ook als superpositie, stellen zij. Zelfs de natuurwetten – die nu een vaste vorm hebben – kunnen op dat moment nog van alles worden. Ook die bestaan dus in een superpositie van alle mogelijke opties. En dan begint het: waarnemingen dwingen de kosmos stukje bij beetje in het huidige keurslijf. Langzaam ontstaan onze bekende natuurwetten en krijgt het heelal zijn huidige vorm en inhoud.

‘Het multiversum verdampt daarmee’, zegt Hertog. Wat veel fysici zagen als parallelle universa die fysiek moesten bestaan, blijken in deze visie slechts vertakkingen van de boom die door waarnemingen in de kiem worden gesmoord, nog voor ze kunnen ontspruiten.

Thomas Hertog: ‘Na twintig jaar hadden we een soort wetenschappelijke eenheid ontwikkeld.’ Beeld Rebecca Fertinel

Waarnemingen suggereren een waarnemer. Beweert u dat mensen het heelal hebben geschapen?

‘Een waarneming kan in de natuurkunde ook zonder mensen. Het vindt al plaats wanneer een ontmoeting met een deeltje in de vroege kosmos een van de talloze mogelijke paden van de geschiedenis van het heelal plots uitsluit. Maar: uit ons idee blijkt wel dat de werkelijkheid een gevolg is van zijn geschiedenis. En van die geschiedenis maken wij deel uit. Het heelal is daarom op een dieper niveau toch een co-creatie.’

Hoe nu verder? Wordt dit idee al omarmd door uw vakgenoten?

‘Als fysici raken wij enkel overtuigd door concrete formules, niet door louter filosofische herformuleringen. Ik ga nu met mijn onderzoeksgroep vanuit deze nieuwe visie vervolgonderzoek doen. Dat wij ontdekten dat tijd mogelijk een illusie is, laat zien dat dit veel potentie heeft. Nu wil ik onze inzichten verder ontwikkelen en gaan toetsen. Daarvoor heb ik al ideeën.’

U heeft het steeds over de inzichten van u en Hawking. Kort voor zijn dood zat hij al bijna geheel opgesloten in zijn lichaam. Hoe spraken jullie toen met elkaar?

‘Op goede dagen kon hij met bewegingen van zijn kaak zijn stemcomputer nog een beetje bedienen. Toen hij zijn laatste woorden tegen mij sprak, waarin hij over dit boek begon, deed hij daar meer dan twee uur over. Ik wachtte al die tijd geduldig. Ik wilde hem niet onderbreken.’

Zo lang wachten was bij het alledaagse wetenschappelijke werk onmogelijk. In zijn boek beschrijft Hertog dat de communicatie aan het eind van Hawkings leven daarom noodgedwongen non-verbaal werd. Slechts aan het oplichten van Hawkings ogen herkende Hertog wanneer zijn ideeën weerklank vonden. Uit die ‘gesprekken’ werd uiteindelijk hun laatste gezamenlijke theorie geboren.

Heeft u nooit getwijfeld of Hawking u nog wel echt iets vertelde? Of het zo kort voor zijn dood niet alleen nog uw eigen invulling was?

‘Nooit. Na twintig jaar hadden we een soort wetenschappelijke eenheid ontwikkeld. Een soort intimiteit eigenlijk, rond die kosmologische vragen. Aan subtiele bewegingen van zijn gezicht kon ik een heel scala aan antwoorden afleiden. Hij had gigantische nee’s, overtuigende ja’s, maar ook halve ja’s, twijfelende nee’s, frustratie en fonkelend enthousiasme. En: op goede dagen kon hij zijn spraakcomputer beperkt gebruiken. Als ik mis had gezeten, had hij me zeker bijgestuurd. In plaats daarvan verzocht hij me onze inzichten om te zetten in dit boek.’

Thomas Hertog: Het ontstaan van de tijd – Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal. Spectrum/Lannoo; € 27,99.