Laat ethische hackers gaten schieten in beleid voor het wordt uitgevoerd

Beleidsvoorstellen waarvan misbruik wordt gemaakt en waarbij je denkt: heeft niemand zien aankomen? Zoals het Stap-budget. Stap staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie, want zonder leuk acroniem dat stiekem twee letters uit één woord leent ben je nergens in de ambtelijke wereld.

De bedoelingen van de overheid met Stap zijn goed: de positie van burgers op de arbeidsmarkt verbeteren door ze een cursus te laten volgen. Alleen zaten er in de praktijk nogal wat haken en ogen aan Stap. Zo bleek het mogelijk om subsidie te krijgen op cursussen wimperextensions aanbrengen, cryptovaluta en ‘Moeiteloos manifesteren’ (je leven veranderen door overvloed, rijkdom, gezondheid en relaties aan te trekken). Cursusprijzen stegen, tot vaak precies het plafond van de subsidie. Want de overheid betaalt. Ook wrang: kleine aanbieders van opleidingen konden hun cursussen niet met subsidie aanbieden, want ‘niet genoeg omzet voor een keurmerk’. Terwijl zo’n keurkerk moest komen van onder andere een brancheorganisatie waar directeuren van grote opleidingsinstituten in zitten.

Tegen RTL Nieuws, dat veel van de bovenstaande problemen blootlegde, zei Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit, dat ‘er een ontwerpfout in de regeling’ zit. Een ontwerpfout? In beleid? Jazeker. Ook beleid wordt ontworpen. Er zijn doelen, prikkels, mechanismen, input en output. Er is zich dan ook een veld aan het ontwikkelen dat beleidsontwerp (policy design) wordt genoemd.

Bij het Stap-budget zaten er in dat ontwerp dus overduidelijk een aantal gaten. Een aantal van die gaten is gedicht (cursussen moeiteloos manifesteren mogen niet meer), maar had niet voorkomen kunnen worden dat ze er überhaupt waren?

- Beeld -

Om hun zwakheden in hun ict bloot te leggen vragen organisaties ethische hackers om in te breken in hun systemen. Je kunt daar hackers voor inhuren, maar er zijn ook wedstrijd- of toernooiformats, waar je (geld)prijzen kunt winnen. Zo houdt de gemeente Den Haag binnenkort voor de vijfde keer de wedstrijd ‘Hâck The Hague’.

Wat nou als we dat wedstrijdformat ook op beleidsplannen loslaten? Een beleidsvoorstel wordt in een (meerdaagse) workshop voorgelegd aan mensen die het aangaat en ambtenaren van andere ministeries, maar ook aan ‘handige types’: ondernemers, hosselaars en creatieve accountants en belastingadviseurs. Ethische beleidshackers, zeg maar. Die betaal je voor hun deelname, maar er zijn ook prijzen te verdienen voor degenen die de gaten in het voorstel weten te schieten. Zo’n gat bewijs je door aan de onafhankelijke jury te tonen hoe je te werk zou gaan om misbruik te maken van het beleid en die jury classificeert dan de ernst van het gat in het beleidsvoorstel en geeft je een bijbehorende beloning. Gaten schieten in het beleidsvoorstel vóór het wordt geïmplementeerd: beleidsschieten.

Een ontwerp vóór implementatie goed testen is een standaardonderdeel van ontwerpprocessen, en beleidsschieten zou een interessante testmethode kunnen zijn binnen beleidsontwerp. Misschien moet ik er een cursus voor ontwikkelen.

Jasper van Kuijk op Mastodon: @Jaspervankuijk