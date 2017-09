Kwart van zware rokers sterft voor 65ste, maar stoppen loont

Het is de eerste keer dat het verband tussen roken en sterfte in Nederland op deze schaal is onderzocht. De onderzoekers vroegen tussen 2001 en 2006 zo'n 40 duizend Nederlanders via een enquête naar hun rookgewoonten. De afgelopen jaren werd gekeken hoeveel van hen waren overleden en wat de doodsoorzaak was.



Van de zware rokers haalt 23 procent de 65 jaar niet, zo blijkt. Van de matige rokers - minder dan 20 sigaretten per dag - overlijdt 16 procent voor zijn 65e levensjaar. Van de lichte rokers - mensen die niet dagelijks roken - is dat 11 procent, en van de niet-rokers 7 procent.