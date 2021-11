Kunnen we ooit een ringwereld bouwen zoals in Elysium?

Een ringwereld voor de rijken in Elysium. Beeld rv

Wat?

Een ruimtestation, maar dan plat, groot en ringvormig.

Waar gezien?

In sciencefictionfilm Elysium doet een ringwereld boven de aarde dienst als een oase waar de allerrijksten de armoede op onze planeet ontvluchten.

Hoe dichtbij zijn we?

Zo’n 60 kilometer in diameter en een grove 3 kilometer breed. Dat is de afmeting van het rijkeluisparadijs in het Matt Damon-vehikel Elysium uit 2013. En die verbleekt dan nog bij de ringwereld uit het klassieke sciencefictionboek Ringworld (1970) van Larry Niven, waarin een bouwsel van werkelijk bizar formaat draait om een verre, zonachtige ster. Die ringwereld heeft volgens het boek een diameter van zo’n 300 miljoen kilometer – zodat je op de ring steeds grofweg even ver van de ster bent als de aarde van de zon – en een breedte van 1,6 miljoen kilometer, grofweg zo breed als 23 keer reuzenplaneet Jupiter naast elkaar.

In 1960 schreef fysicus Freeman Dyson in het vakblad Science dat ver doorontwikkelde buitenaardse beschavingen, met al even buitenaardse energiebehoeften, misschien reusachtige bouwsels om verre sterren draperen om in die energie te voorzien. Zulke Dysonbollen zijn sindsdien niet alleen razend populair in de sciencefictionliteratuur, ze duiken ook op in stapels speculatieve vakpublicaties. Een snelle zoektocht op de Engelse term ‘Dyson sphere’ levert bijvoorbeeld direct al ruim 58 duizend Google Scholar-resultaten. En een ringwereld is in essentie niets anders dan een (stuk van een) Dysonbol. Maar dan wel eentje die draait om z’n as.

In tegenstelling tot een standaard ruimtestation leef je bij de meeste ringwerelden op het oppervlak van de binnenzijde van de ring, het stuk dat bij een trouwring de huid van de vinger raakt. Dankzij het draaien om de as, word je op dat oppervlak naar beneden gedrukt, om dezelfde reden dat water in een slacentrifuge van de sla afzwiept. Draai een ringwereld snel genoeg rond en je kunt die kracht - bij benadering – zelfs gelijk maken aan de zwaartekracht op aarde.

Als je op je ringwereld bovendien wilt kunnen ademen, leidt datzelfde gedraai er meteen toe dat de ‘lucht’ niet langzaam de ruimte in diffundeert. Wat flinke bergketens aan de randen, die dienstdoen als muren, zorgen voor de rest. Op die manier kan een ringwereld zelfs een back-up zijn voor de aarde (zodat je niet eerst een tweede bewoonbare wereld moet vinden, of een onbewoonbare bewoonbaar moet maken).

En het ruwe bouwmateriaal voor zo’n reusachtige ring is ook nog wel te regelen. In ons eigen zonnestelsel ligt genoeg voor het oprapen in de planetoïdegordel, de plek waar stukken steen en metaal zwerven die zijn overgebleven bij het vormingsproces van de planeten. En bij twijfel gebruiken we gewoon de planeten zelf. Die gaan voorlopig immers nergens heen.

De echte uitdaging voor toekomstige ringwereldbouwers schuilt in de krachten die ontstaan bij de ‘spaken’ van het wiel zodra de ring gaat draaien. We kennen simpelweg geen materiaal dat onder al dat geweld niet zou bezwijken.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle mogelijkheden voor catastrofale ongelukken op een ringwereld: een meteoriet die inslaat op de onderkant van de ring, daar een gat slaat, waarna de adembare atmosfeer naar buiten sijpelt, bijvoorbeeld. Of een fikse uitbarsting op het oppervlak van de ster, die de ringwereld bombardeert met schadelijke straling. Voorlopig lijkt een ringwereld dus niet zo’n goed idee, hoe majestueus het uitzicht (je ziet in de verte de grond de lucht in krullen) er ook belooft te zijn.