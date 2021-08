Kunnen we ooit berichten naar het verleden sturen zoals in Frequency?

Beeld rv

Wat?

Een radioverbinding waarmee je in één klap decennia kunt overbruggen.

Waar gezien?

In sciencefictionfilm Frequency (2000) treft John Sullivan een wel heel bijzonder persoon aan de andere kant van de lijn: zijn overleden vader Frank. Een op zolder gevonden radio blijkt in staat een directe verbinding te leggen met het verleden. Of, vanuit Frank gezien: de toekomst.

Hoe dichtbij zijn we?

Wie kan communiceren met het verleden heeft de beschikking over een bizarre superkracht. Niet alleen kun je dan eens van gedachten wisselen met iemand als Albert Einstein, of de voltallige Beatles vragen een liedje voor je te spelen, maar je hebt plotsklap óók de mogelijkheid om dat verleden (en daarmee je eigen heden) te veranderen.

Dat gebeurt ook in Frequency, waar John met een enkele waarschuwing zijn vader – een brandweerman – redt van de dood tijdens een brand. Alleen zorgt hij er daarmee per ongeluk óók voor dat z’n tot dan toe nog springlevende moeder in het verleden het slachtoffer wordt van een seriemoordenaar. (Wie wil weten hoe die duizelingwekkende keten van oorzaak en gevolg in elkaar zit, moet de film eens bekijken.)

Dat zulke bizarre tijdsparadoxen plots mogelijk zijn, is voor veel kenners voldoende om te stellen dat zo’n radiolijn naar het verleden onmogelijk is. Tegelijk speculeren fysici al jaren over het bestaan van een deeltje dat naar het verleden kan reizen en dat daarmee het Frequency-scenario in elk geval op papier mogelijk maakt. En hoewel niemand dat deeltje ooit in een experiment heeft gevonden, heeft het al wel een naam: het tachyon.

Zo’n tachyon beweegt sneller dan het licht, en gaat daardoor terug in de tijd. De bedenker van het deeltje, de Amerikaanse natuurkundige Gerald Feinberg, was de eerste die een opmerkelijke maas zag in de relativiteitstheorie van Einstein. Die theorie betoogt onder meer dat een deeltje dat steeds sneller gaat ook steeds zwaarder wordt, zodat deze de lichtsnelheid nooit kan bereiken. Maar wat als er nu een deeltje is dat meteen vanaf het ontstaan al sneller beweegt dan het licht?

Niemand weet of zulke tachyonen daadwerkelijk bestaan. Maar stel nu eens van wel. En dat je er vervolgens een tachyonradio mee bouwt. Dan heb je de spreekwoordelijke poppen direct aan het dansen.

Stuur met die radio eens een tachyon naar het verleden, naar een moment dat je dat nog niet hebt gedaan. En stel je radio vervolgens zo in dat deze alleen een tachyon mag versturen als dezelfde radio deze in het verleden níét heeft ontvangen. Dan ontstaat de bizarre situatie waarbij je alleen een tachyon verstuurt wanneer deze niet is verstuurd.

Om zulke breinpijnigende redenen denken sommige fysici dat als tachyonen toch bestaan, ze een bijzondere beperking zullen kennen. Net zoals gewone deeltjes alleen vooruit mogen bewegen door de tijd, mogen tachyonen dan alleen vooruit bewegen door de ruimte.

Maar: op die manier kan een deeltje nooit opduiken op een plaats waar dit eerder al is geweest. Op je zolder communiceren met je vader, die in het verleden op diezelfde zolder zit, is dan uitgesloten. Jammer, natuurlijk, maar misschien wél zo veilig voor je moeder.