Kunnen we onze maatschappelijke toekomst voorspellen met wiskunde, zoals in Foundation?

Hari Seldon, gespeeld door Jared Harris, in Foundation.

Wat?

Een wiskundig model waarmee je heel exact de ‘toekomstige geschiedenis’ kunt voorspellen.

Waar gezien?

In zowel televisieserie als boekenreeks Foundation gebruikt wiskundige Hari Seldon de wiskunde van ‘psychohistory’ om de val van een rijk te voorspellen en de komst van een 30 duizend jaar durende periode vol chaos.

Hoe ver zijn we?

Vraag het een historicus of socioloog, en wat Hari Seldon doet is pseudowetenschappelijk geneuzel. We hebben, om maar iets te noemen, al genoeg moeite om duidelijk de exacte oorzaken achter historische gebeurtenissen als de val van het Romeinse Rijk – een inspiratiebron voor Foundation – te reconstrueren. Laat staan dat je een wiskundig model kunt bouwen dat vanuit een analyse van complex menselijk gedrag plots waarschuwt: ‘Pas op, de Tweede Wereldoorlog zal beginnen op 1 september 1939.’

Stel echter iets minder ambitieuze doelen en je ziet dat voorspellende wiskunde nu al de normaalste zaak van de wereld is. Kijk maar naar het weerbericht, dat uit de meteorologische chaos voorspellingen vist over onder meer wind en regen.

Zelfs voor menselijk gedrag bestaan zulke modellen. Niet op individueel niveau, maar wel in gemiddelden, voor grote groepen. Zoals het fictieve ‘psychohistory’ ook slechts voorspelt op de schaal van galactische rijken.

Wiskundige modellen voorspellen wat klanten als volgende aankoop gaan doen bij webwinkels als Amazon en Bol. Of: wat gemiddelden van menselijk gedrag voor invloed kunnen hebben op het verloop van de beurskoersen. Er zijn zelfs mensen die hopen dat kunstmatige intelligentie, vrij naar sciencefictionfilm Minority Report, crimineel gedrag kan voorspellen, zodat de politie verdachten kan oppakken voordat ze een misdaad plegen. Een idee waar overigens veel kritiek op is.

Ook in het klimaat is wiskundig vooruitblikken belangrijk. De pioniers achter het eerste klimaatrekenwerk wonnen eind vorig jaar nog de Nobelprijs voor de natuurkunde. En de modellen van klimaatpanel IPCC, met esoterische namen als RCP2.6 of rampscenario RCP8.5, gebruiken voor hun uitkomsten, naast bètawetenschappelijke kennis over hoe een gas als CO 2 de temperatuur beïnvloedt, ook veronderstellingen over politieke besluiten en menselijk gedrag. Vragen zoals hoe snel we kolen de rug zullen toekeren, bijvoorbeeld, of hoe snel we zullen innoveren. Het is wat dat betreft net Foundation.

Maar, pas op: zulke modellen zijn natuurlijk geen echte toekomstvoorspellingen. Ze zijn bedoeld als gereedschap voor wie beleid moet maken. Vergelijk het met de modellen uit de coronapandemie die uitrekenen hoeveel zieken en doden we kunnen verwachten. Ziet een beleidsmaker een scenario vol overbelaste ziekenhuizen en overlijdens, dan kan hij of zij tot een lockdown besluiten om te voorkomen dat dat scenario uitkomt.

Zoiets realiseert ook Hari Seldon zich in Foundation. Hij houdt zijn voorspellingen geheim, omdat kennis over het bestaan ervan de betrouwbaarheid verpest. Bovendien, wanneer hij zijn bevindingen dan eindelijk eens voorlegt aan de galactische beleidsmakers, inclusief een manier om de 30 duizend jaar aan naderende chaos te beperken tot een enkel millennium, is het resultaat weinig aanlokkelijk. Seldon wordt – pas op, spoiler – veroordeeld voor hoogverraad en verbannen naar een afgelegen wereld. Zo zie je maar: zelfs met de allerbeste wiskundige modellen blijft je eigen toekomst voorspellen volstrekt onmogelijk.