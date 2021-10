Kunnen we de ‘Improbability Drive’ uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ooit in het echt bouwen (of is dat oneindig onwaarschijnlijk)?

De Improbability Drive uit The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Beeld rv

Wat?

Een ruimtemotor waarmee je onwaarschijnlijke interstellaire reizen kunt maken.

Waar gezien?

Zoals men het zei in de filmversie van The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy: met een Improbability Drive kun je in een fractie van een seconde grote kosmische afstanden afleggen ‘zonder al dat saaie gedoe in hyperspace’.

Hoe ver zijn we?

Ruimteschip Heart of Gold, het eerste schip dat volgens de overlevering een Infinite Improbability Drive ging gebruiken, gaat binnenkort ook in het echt vliegen. Althans, als het aan ruimtevaartbedrijf SpaceX ligt. Elon Musk is van plan zijn eerste door mensen bemande schip richting buurplaneet Mars te vernoemen naar het beroemde schip uit The Hitchhiker’s Guide.

En hoewel het punt dat mensen naar Mars gaan vliegen nog wel wat jaren weg is – als het ooit komt, helemaal zeker is het niet – valt dat waarschijnlijk in het niet bij de tijd die we moeten wachten voordat we een Improbability Drive kunnen bouwen.

Of toch niet? De exotische ruimtemotor vervoert je naar willekeurige, verre plekken in de ruimte. Niet heel praktisch, misschien, maar als je anders eeuwig binnen de grenzen van het zonnestelsel moet vertoeven, is het wellicht de moeite waard.

Het idee voor de motor leunt losjes op een concept uit de quantumfysica, de natuurkundetheorie die het gedrag van de werkelijkheid beschrijft op de schaal van de kleinste deeltjes waaruit alles om ons heen is opgebouwd. Die deeltjes kunnen volgens de theorie op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Daarbij zijn sommige locaties – dicht bij waar je het deeltje zou verwachten – het waarschijnlijkst. Heel ónwaarschijnlijk is het dat een deeltje dat nu in een krant zit, straks plots opduikt aan de andere kant van het heelal. Maar het is niet uitgesloten.

Volgens de mensen die de motor van de Heart of Gold ontwikkelden, geldt net zoiets voor ruimteschepen. Wel is zo’n motor per definitie notoir onbetrouwbaar. Zelfs waarschijnlijke gebeurtenissen zijn immers nog altijd kansen en geen zekerheden. Je moet dus maar hopen dat zo’n onwaarschijnlijkheidsmotor het daadwerkelijk doet, laat staan dat je ermee kunt vliegen naar een vooraf gedefinieerde bestemming.

Zelfs als we de wetten der waarschijnlijkheid zouden kunnen temmen (erg waarschijnlijk is dat niet), dan zijn we er nóg niet. Want wat met deeltjes kan, laat zich in werkelijkheid niet zo makkelijk opschalen naar de alledaagse wereld van mensen, bomen en ruimteschepen. Jij zelf kunt niet tegelijk in Amsterdam, New York en Parijs zijn, en je ruimteschip kan zich niet in een oogwenk van de aarde naar een uithoek van het Andromedastelsel verplaatsen. Tussen de klassieke wereld van alledag en de exotische quantumwereld van deeltjes heerst, met andere woorden, een grens die je misschien kunt oprekken, zo hopen sommige fysici, maar vermoedelijk nooit definitief kunt breken. Een Infinite Improbability Drive is dan, met andere woorden, onmogelijk. Of op z’n best oneindig onwaarschijnlijk.

Althans: in onze wereld. In de wereld van The Hitchhiker’s Guide bestond namelijk al iets dat ‘begrensde onwaarschijnlijkheden’ werkelijkheid kon maken. Zo kon je bijvoorbeeld alle deeltjes in iemands schoen verplaatsen, waarna de linkerschoen aan zijn rechtervoet zit en omgekeerd.

En dus, zo redeneerde de ontdekker van de motor: als een Infinite Improbability Drive daadwerkelijk onmogelijk is, dan moet het óók begrensd onwaarschijnlijk zijn. En dús kun je er eentje bouwen. Of die conclusie de grenzen van logica, fictie en kansrekening zo ver oprekt dat ze per direct breken, blijft daarbij in het midden.