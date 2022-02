Kun je ooit jezelf aan iemand anders linken via een breinchip, zoals in Made for Love?

Still uit de sciencefictionserie Made for Love, vanaf 8 maart in Nederland te zien op HBO Max. Beeld rv

Wat?

Een breinimplantaat dat je gedachten en gevoelens direct toegankelijk maakt voor iemand anders.

Waar gezien?

In televisieserie en sciencefictionboek Made for Love ontwikkelt techondernemer Byron Gogol een chip waarmee je de breinen van twee mensen direct aan elkaar kunt koppelen.

Hoe dichtbij zijn we?

‘Nu kunnen jij en je geliefde eindelijk echt samenkomen. Elke gedachte, elke emotie, gedeeld. Jullie breinen volledig verbonden. Een netwerk van twee.’ Zo luidt de reclame waarmee de breinchip van techmogul Byron in Made for Love wordt aangekondigd. En als je daar de rillingen van krijgt, dan is dat precies de bedoeling van het boek van auteur Alissa Nutting en de daarvan afgeleide sciencefictionserie, die in Nederland vanaf 8 maart te zien is op HBO Max.

Het is een high concept, zoals men dat in fictiekringen noemt: een plot opgehangen aan één gemakkelijk communiceerbaar idee. Een geloofwaardig idee, zelfs. Want dat techmiljardairs weleens het brein als volgende bestemming voor hun futuristische ondernemingen zouden kunnen kiezen, is in de echte wereld allang een feit. Daar werkt Elon Musk, bekend van Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, immers aan Neuralink, een bedrijf dat breinchips wil ontwikkelen.

Het doel? Daarover is Neuralink een tikje vaag. Zeker is dat het bedrijf mensen wil verbinden met machines. Bijvoorbeeld om breinpatronen af te tappen, veroorzaakt door vurende neuronen, en die via computers in tekst te vertalen, of in beweging. Zodat je mensen kunt helpen die moeite hebben met spraak, of waarvan de eigen ledematen door een verlamming niet meer willen bewegen, zo luidt het reclamepraatje.

Maar net zoals Musk met SpaceX astronauten van en naar internationaal ruimtestation ISS vervoert, maar tegelijk droomt van een sciencefictionachtige toekomst waarbij zijn bedrijf de menselijke kolonisatie van planeet Mars aanzwengelt, heeft hij bij Neuralink een – afhankelijk van wie je het vraagt – megalomaan of visionair einddoel voor ogen.

Musk maakt zich zorgen dat de opkomst van kunstmatige intelligentie ons tot inferieure soort reduceert, en hoopt met Neuralink ons brein te upgraden tot een snellere en betere informatieverwerkingsmachine. Denk aan The Matrix-achtige ontwikkelingen waarbij je Chinees niet meer hoeft te leren, maar alleen nog maar een nieuwe taalmodule hoeft te installeren.

Of ja, dat ook, precies zoals in Made for Love: zodat je met andere personen gedachten kunt uitwisselen. Niet om je romantische band verder aan te trekken, overigens, maar bijvoorbeeld zodat je nooit meer hoeft te vergaderen, telefoneren, of andere vormen van traditionele menselijke informatieoverdracht hoeft te bezigen.

En hoewel die einddroom op dit moment grofweg net zo onhaalbaar lijkt als het permanent koloniseren van onze buurplaneet, bestaan werkende brein-computerverbindingen wel degelijk. Ze hielpen in het verleden onder meer om het geheugen van epilepsiepatiënten te verbeteren, lieten mensen met verlammingen robotarmen aansturen die zélfs weer konden voelen, en maakten dat wie niet langer kon praten, plots toch weer kon communiceren.

Wie de (satirisch) dystopische toekomstvisie van Made for Love bekijkt, kan opgelucht ademhalen: dergelijke toepassingen, hoewel revolutionair, zijn ronduit eenvoudig vergeleken met het uitlezen van een complex breinpatroon als een menselijke emotie of gedachte.