Kun je met 32 miljoen euro alle arme Nederlandse kinderen nieuwe schoenen geven?

Beeld ANP XTRA

Van wie komt de claim?

Het kabinet betaalt 31,7 miljoen euro voor naamsveranderingen van ministeries en het opnieuw verdelen van de taken tussen departementen. SP-parlementariër Ronald van Raak ziet wel betere bestedingen, zei hij vorige week tijdens het vragenuurtje.

Met dat geld kun je volgens Van Raak ‘elk kind dat in armoede opgroeit nieuwe schoenen, een nieuwe jas, of een sportabonnement geven’, ‘het Bronovo-ziekenhuis openhouden’, ‘een jaar lang paracetamol en vitaminen vergoeden’, ‘schimmelwoningen massaal aanpakken’ of ‘1.280 mensen een jaar lang in loondienst nemen’.

Klopt het?

Volgens het CBS en de Kinderombudsman leefden in Nederland in 2016 ruim 400 duizend kinderen in armoede, onder de zogenaamde lage-inkomensgrens. Met 32 miljoen kun je ruim 70 euro per kind uitgeven. Nieuwe schoenen? Ja, dat lukt wel.

Het Haagse Bronovo-ziekenhuis sluit in 2024 de deuren. De verkoop van het ziekenhuisvastgoed moet 30 miljoen euro opleveren. Dat staat in een intern rapport van het Haaglanden Medisch Centrum, waar Bronovo onder valt samen met HMC Westeinde en HMC Antoniushove. In datzelfde rapport staat dat Bronovo vanaf 2019 wel eens verlieslatend kan worden en dat het veertig jaar oude Westeinde een grote opknapbeurt nodig heeft. Die 30 miljoen euro komt voor dat laatste goed van pas. Van Raak redeneert dat het ziekenhuis niet hoeft te sluiten als de overheid het geld ophoest.

Dat is onjuist, zegt een ziekenhuiswoordvoerder. ‘De beslissing om te sluiten is vooral ingegeven door andere dan financiële argumenten.’ Door Bronovo af te stoten kan het Haaglanden Medisch Centrum volgens haar efficiënter gaan werken. Dat is hoognodig, want het ziekenhuis kampt met een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel.

Paracetamol, vitaminen en mineralen die je ook bij de drogist kunt kopen, zijn dit jaar uit het basispakket geknikkerd. Dat levert de schatkist ongeveer 40 miljoen euro op. Met het geld dat de ministeriële naamsveranderingen kosten, hadden die pillen bijna een jaar langer vergoed kunnen worden.

Een op de vijf huishoudens heeft last van fungi, blijkt uit het vorige week verschenen onderzoek Woon 2018, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

‘Met 32 miljoen euro kun je aanzienlijk wat van die woningen aanpakken’, zegt Van Raak. Exacte cijfers over de kosten van schimmelbestrijding in die woningen zijn er niet, beaamt hij. ‘Vandaar dat we hier geen specifiek aantal hebben genoemd.’

Een werknemer die het minimumloon krijgt, kost een werkgever jaarlijks 25 duizend euro, zegt econoom Carl Koopmans van SEO Economisch Onderzoek. Je kunt dus in theorie inderdaad 1.280 mensen een jaar lang in dienst nemen. ‘De vraag is wat die werknemers gaan doen en of je geschikte mensen kunt vinden bij de huidige lage werkloosheid.’

Conclusie:

De meeste claims snijden hout. Al kun je je afvragen hoe je 1.280 banen gaat invullen. Bij het Bronovo-ziekenhuis slaat de parlementariër de plank mis.